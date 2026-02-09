今回の衆院選、山形県民の「選択」にはどのような傾向があったのか。

衆院選の取材にあたったYBC報道部の松山大雅記者に出口調査の結果などをもとに伝えてもらいます。



（松山大雅記者）

YBCは投票日の8日、県内の投票所で出口調査を行いました。

この調査には午後6時以降に投票を行った人の回答は含まれていません。



まずは県1区です。初当選を果たした自民党新人の遠藤寛明さんはすべての世代で50パーセント以上の支持を集めました。特に18歳から20代までの男性からの支持率が最も高く、若い世代の有権者に支持が広がっています。





遠藤さんに投票した人の内訳を見てみると自民党支持層が大半ですが、無党派層も2割近くに上るほか、「国民」支持層も一部取り込んでいます。こちらは今回の衆院選で無党派層の有権者が誰に投票したのかを示したものです。自民の遠藤さんが中道の原田さんを20ポイントほど上回っています。一方、いわゆる「裏金問題」を巡り自民党への逆風の中行われた2024年の前回衆院選では、旧立憲民主党の原田さんに投票した人が5割ほどを占めていて、今回とは逆の状況になっています。続いて県2区です。自民党前職の鈴木憲和さんが農林水産大臣としての知名度の高さを示し、性別を問わずすべての世代で50パーセント以上の支持を集めました。鈴木さんに投票した人の内訳を見ると自民党支持層の票が7割近くを占める一方、中道や国民支持層からも一定の支持を集めました。また、無党派層も2割近くを占めました。県3区です。自民党前職の加藤鮎子さんは40代から60代の男女から50パーセント以上の支持を集めました。加藤さんに投票した人の内訳を見ると無党派層の2割以上からの支持を集め、国民、参政、中道からも一定の支持を得ました。今回は無党派層が自民党候補に投票したことが自民が大勝した大きな要因の一つだと思います。無党派層の動きの背景には県内でも「高市総理の人気」が自民に追い風になったことが大きいと考えられます。（アナウンサー）一方で、今回の選挙戦では野党の構図にも大きな変化がありましたね。（松山記者）新党「中道改革連合」の結成などで「立憲」、「国民」、「連合山形」による2党1団体の協力体制が崩れました。県3区では、中道と国民がそれぞれ候補者を擁立し、競合する構図となりました。こちらは無党派層の投票先を表したものです。これまでは「2党1団体」の統一候補が非自民の大きな受け皿となっていましたが、今回は中道の落合拓磨さんがおよそ25パーセント、国民の喜多恒介さんがおよそ17パーセントと非自民の票が割れる結果となりました。県内では「高市人気」と、「中道」の誕生によって「2党1団体」の協力体制が崩れたことが今回の自民圧勝の結果につながったと思います。その結果について県内の非自民系政党幹部はどのように受け止めたのか聞きました。立憲民主党山形県連・高橋啓介代表「自民党と代わる政権のために（立憲と公明が）一緒になったという中道の重みが有権者に届かなかったことが非常に残念に思う。そこが一番今回の選挙の大きな課題」公明党山形県本部・菊池文昭代表「（中道改革連合の）思いとか方向性が党の支持者には少しずつ広がっていった。だけど時間がなかったという面も一面としては残る」国民民主党山形県連・舟山康江会長「高市旋風が吹いていたこと、（県2区は）相手候補が高市内閣の大臣だったこと、そこはこちらにとっては大きな逆風だった」（アナ）そして、今回は真冬の選挙戦になりましたよね。（松山記者）2月に投開票が実施されるのは1990年以来、36年ぶりとなりました。各候補者の陣営や市町村の選挙管理委員会は雪や厳しい寒さの中、準備を迫られました。こうした状況でしたが、県全体の投票率は60・78％でおととし10月の前回衆院選を0.04ポイント下回るほぼ横ばいの結果でした。冬場の選挙で各陣営の関係者からは投票率の低下を懸念する声も聞かれましたが、投開票日当日の天候が予想より悪くなかったことや有権者の関心の高さから投票率の大きな低下にはつながらなかったと考えられます。一方で、山形県は2017年の衆院選から6回連続で全国トップとなっていましたが、今回は高市総理の地元・奈良県が62.17パーセントと全国で最も高くなりました。