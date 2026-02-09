◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード・女子ビッグエア予選(大会3日目/現地8日)

スノーボード女子ビッグエアでは、村瀬心椛選手が安定したジャンプで予選2位通過をマーク。自身初の金メダル獲得へ大きな一歩になりました。

3回のジャンプが実施された女子ビッグエア予選。高得点をマークした2本の合計点で競う中、村瀬選手は1本目から大技のフロントサイドトリプルコーク1260(横3回転半、縦3回転)を決め、86.25点の高得点をマーク。

2回目はバックサイドダブルコーク1080(横3回転、縦2回転)の82.50点で2位をキープすると、3回目はバックサイドダブルコーク1260(横3回転半、縦2回転)を決め85.00点を記録。3本とも安定したジャンプを見せ、合計171.25点で2位の成績で決勝進出を決めました。

試合後のインタビューでは「3本とも着地できたので、すごくよかったなという風に思います」と、手応えを口にした村瀬選手。

女子ビッグエア、女子スロープスタイルの２種目に出場する村瀬選手は「スロープスタイル、ビッグエアどちらでも強い選手でありたいと思っているので、攻めた姿勢でみなさんにいい滑りを見せたいと思います」と話しました。

自身初の金メダル獲得をかけた決勝に向けては、「決勝でもちゃんと自分のトリックをまず1本目からちゃんと着地するというのは決めて2、3本目ももっと攻めた姿勢で挑みたいと思っています」と、力強く語りました。