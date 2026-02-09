Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÈÎÇä¡¢¥È¥è¥¿¤ÈÆü»ºÁý¡¡1·î¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¶ìÀïÂ³¤¯
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÆü·Ï¼«Æ°¼ÖÂç¼ê3¼Ò¤¬9ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Î1·î¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÈÆü»º¼«Æ°¼Ö¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£¥Û¥ó¥À¤ÏÂçÉý¸º¤Ç¶ìÀï¤¬Â³¤¡¢ÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£Á´¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤Ã¤¿2025Ç¯12·î¤«¤é²þÁ±¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ëÃæ¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï6.6¡óÁý¤Î14Ëü5500Âæ¤Ç¡¢5¥«·î¤Ö¤ê¤ËÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤Î¡Ö¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¤ä¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×³È½¼¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡£
¡¡Æü»º¤Ï10.1¡óÁý¤Î5Ëü24Âæ¤Ç2¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥×¥é¥¹¡£Ãæ¹ñÄÌ¿®µ¡´ïÂç¼ê¡¢²Ú°Ùµ»½Ñ¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡Ë¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡Ö¥Æ¥£¥¢¥Ê¡×¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬EV¤Ê¤É¤Ø¤ÎÀÇÍ¥¶ø¤ò¸º¤é¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï16.5¡ó¸º¤Î5Ëü7489Âæ¤Ç¡¢24¥«·îÏ¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡£¿··¿EV¤ÎÅêÆþ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤À¤¬¡¢²¼¤²Éý¤ÏÁ°·î¤«¤é½Ì¾®¤·¤¿¡£
¡¡³Æ¼Ò¤Î²þÁ±¤Ï¡¢½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤ÎÂç·¿Ï¢µÙ¤¬º£Ç¯¤Ï2·î¤«¤é¤Ç¡¢1·î¤ÏÁ°Ç¯¤è¤ê±Ä¶ÈÆü¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£