4チームがシューティングスターズへ参戦…ブランソンとタウンズのニックスデュオも出場

2月8日（現地時間7日、日付は以下同）。NBAは、15日にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される「NBAオールスター2026」サタデーナイトイベントの1つ、“Kia シューティングスターズ”へ参戦する4チームを発表した。

今年のオールスターサタデーナイトは、「ステイトファーム 3ポイントコンテスト」と「AT&T スラムダンクコンテスト」、そして現役2選手とレジェンドが入った3選手で形成される計4チームによるイベント、シューティングスターズが開催されることとなる。

このシューティングスターズは、ファーストラウンドで4チームが競い合い、上位2チームがファイナルラウンドへ駒を進める。1チームずつプレーし、コート内に指定された7つの位置をローテーションで回りながら、1分10秒という制限時間内に点を重ねていく。各チームに所属する3選手は、決められた順番でそれぞれがショットを狙っていくこととなる。ファイナルラウンドで、より多くの点を獲得したチームが優勝を飾る。

今年このコンテストへ参戦するのは、スコッティ・バーンズ（トロント・ラプターズ）とチェット・ホルムグレン（オクラホマシティ・サンダー）、3度のオールスター選出を誇るリチャード・ハミルトン（元デトロイト・ピストンズほか）の“チーム・オールスター”。

名門デューク大学のホーム、キャメロン・インドア・スタジアムで輝きを放ってきたジェイレン・ジョンソン（アトランタ・ホークス）、コン・カニップル（シャーロット・ホーネッツ）、元選手のコーリー・マゲッティ（元クリッパーズほか）で形成する“チーム・キャメロン”。

現役時代に5度の優勝を経験したロン・ハーパーSr.（元シカゴ・ブルズほか）と、息子のディラン・ハーパー（サンアントニオ・スパーズ）、ロン・ハーパーJr.（ボストン・セルティックス）による“チーム・ハーパー”。

そしてニューヨーク・ニックスのジェイレン・ブランソン、カール・アンソニー・タウンズと、球団OBアラン・ヒューストンが加わった“チーム・ニックス”となる。

◆■“Kia シューティングスターズ”へ出場する4チーム

＜チーム・オールスター＞



スコッティ・バーンズ、リチャード・ハミルトン（レジェンド）、チェット・ホルムグレン

＜チーム・キャメロン＞



コン・カニップル、コーリー・マゲッティ（レジェンド）、ジェイレン・ジョンソン

＜チーム・ハーパー＞



ディラン・ハーパー、ロン・ハーパーSr.（レジェンド）、ロン・ハーパーJr.

＜チーム・ニックス＞



ジェイレン・ブランソン、アラン・ヒューストン（レジェンド）、カール・アンソニー・タウンズ



🌟 The 2026 @Kia Shooting Stars teams! 🌟

NBA All-Star Saturday: 2/14, 5:00pm/et on NBC & Peacock pic.twitter.com/WeZwcVSDNg

- NBA (@NBA) February 7, 2026







