2026年2月8日（日曜日）は、アメリカの“スポーツの祭典”こと第60回スーパーボウルの開催日。全米の視聴者がテレビに釘付けとなる週末は、例年、映画館から客足が遠のくことで知られている。おまけに東海岸や中西部では気温が著しく下がり、外出のハードルはさらに上がっていた。

北米映画市場の週末興行成績（2月6～8日）は累計6160万ドル。記録的寒波が全米を襲った2週間前の週末が5510万ドルだったから、かなり厳しい数字と言って差し支えない。もっともスーパーボウルの週末は、映画スタジオ各社が話題作の公開を控え、来たる話題作のプロモーションに集中するものだ。それにスーパーボウルの週末としても、「6160万ドル」という数字は過去最低ではない。

週末ランキングの第1位は、前週に続きサム・ライミ監督『HELP/復讐島』。週末3日間で1000万ドルを稼ぎ出し（数字は速報値のため、確定段階でもう少し下がるとも予測されている）、公開後10日間の北米興収は3583万ドル、世界興収は5373万ドルとなった。

ホラージャンルは2週目に数字が急落する傾向もあるが、本作は前週比マイナス47.7%とかなり堅調。口コミ効果が奏功したとみられる。製作費は4000万ドルのため、この調子がしばらく続けば20世紀スタジオ／ディズニーにとっても理想的だろう。

第3位は、YouTuber・マークプライヤーの主演・監督作品『Iron Lung（原題）』。週末興収は600万ドル、ホラー映画かつファン中心の興行ゆえ前週比マイナス66.3%という急落となった。もっとも公開後10日間の北米興収は3080万ドルだから、製作費わずか300万ドルの自主制作映画としては大勝利である。

話題の新作不在となった今週は、ランキングの上位に変わり種の作品がランクインしていることが大きな特徴。第2位に初登場した『Solo Mio（原題）』は、『サウンド・オブ・フリーダム』（2023年）や『キング・オブ・キングス』（3月27日公開）を手がける映画会社Angelによる初のロマンティックコメディだ。

本作は北米3052館で週末興収720万ドルを記録。イタリアでの結婚式を夢見ていた男が、よりによって式の最中に新婦に別れを告げられ、ひとりきりで予定通りの新婚旅行に出かける物語だ。Rotten Tomatoesでは批評家スコア76%・観客スコア96%、映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでは「A-」とかなりの高評価を受けている。

いまやロマンティックコメディは劇場興行が最も苦戦しやすいジャンルのひとつだが、Angelはスーパーボウルという“狭間の時期”を狙ったことで成功を収めた。観客の比率は男性38%・女性62%と女性が多く、年代別では45歳以上が全体の6割を占めている。日本公開は未定。

第4位には、K-POPボーイズグループ「Stray Kids」によるコンサート映画『Stray Kids: The dominATE Experience（原題）』がランクイン。北米の週末興収は556万ドルだが、海外61市場で1320万ドルという驚くべき成績を記録し、世界興収は1881万ドルとなった。北米配給はBleeker Street Mediaだが、海外配給はユニバーサル・ピクチャーズ・インターナショナルが担当。こちらも日本公開情報は発表されていない。

第5位は、リュック・ベッソン監督が『ドラキュラ』を映画化した『Dracula（原題）』が同じく初登場。週末興収は450万ドルで、配給を手がけるVertical Entertainmentとしては史上最高のスタートとなった。こちらもスーパーボウルの週末を狙ったことで、話題作に飲まれることなく存在感をアピールできた一例だろう。

出演はケイレブ・ランドリー・ジョーンズ＆クリストフ・ヴァルツ。Rotten Tomatoesでは批評家スコア55%に対し、観客スコアは79%と悪くない成績だ。同じく日本公開は未定。

前週、初登場3位で話題を集めたメラニア・トランプ夫人のドキュメンタリー映画『メラニア』は順位を大きく落とし、公開2週目は第10位となった。週末興収は237万ドルで、前週比はマイナス66.8%。第3位『Iron Lung』と同じく、こちらも“ファン主体”の興行であることが明らかとなった形だ。北米興収は10日間で1335万ドル。

もっともAmazon MGM Studiosは、Netflixとは異なり、このような結果でも週末興収データをきちんと公開している。製作費4000万ドル・宣伝費3500万ドルの高額作品としては厳しい結果に見えるが、同社は本作が劇場公開後、Prime Videoでも大きな注目を浴びることを確信しているようだ。

2週目の成績を受け、Amazon MGMは『メラニア』の結果を「我々の包括的な配給戦略を裏付ける重要な第一歩」であるとの声明を発表した。「劇場公開とストリーミング配信は、映画全体のインパクトを高めるうえではっきりと異なる価値を創造する」もので、観客は配信での再視聴や、今後リリースされるテレビシリーズ版にも強い興味を示しているという。

今年、Amazon MGMは複数のパートナーとタッグを組みながら、クリス・ヘムズワース主演『クライム101』や、ライアン・ゴズリング主演『プロジェクト・ヘイル・メアリー』などの大作映画も続々と劇場公開する。自社配給の『メラニア』も含め、同社の「包括的な配給戦略」には引き続き注視が必要だ。

【北米映画興行ランキング（2月6日～2月8日）】1.『HELP/復讐島』（→前週1位）1000万ドル（-47.7%）／3475館／累計3583万ドル／2週／20世紀スタジオ

2.『Solo Mio（原題）』（初登場）720万ドル／3052館／累計720万ドル／1週／Angel Studio

3.『Iron Lung（原題）』（↓前週2位）600万ドル（-66.3%）／2930館（-85館）／累計3080万ドル／2週／Markiplier

4.『Stray Kids: The dominATE Experience（原題）』（初登場）556万ドル／1724館／累計556万ドル／1週／Bleeker Street Media

5.『Dracula（原題）』（初登場）450万ドル／2050館／累計450万ドル／1週／Vertical Entertainment

6.『ズートピア2』（↓前週4位）400万ドル（-32.5%）／2715館（-161館）／累計4億1450万ドル／11週／ディズニー

7.『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（↓前週5位）350万ドル（-38.1%）／2365館（-435館）／累計3億9153万ドル／8週／20世紀スタジオ

8.『The Strangers: Chapter 3（原題）』（初登場）349万ドル／2565館／累計349万ドル／1週／ライオンズゲート

9.『Shelter（原題）』（↓前週6位）242万ドル（-56.2%）／2726館／累計998万ドル／2週／Black Bear Pictures

10.『メラニア』（↓前週3位）237万ドル（-66.8%）／2003館（+225館）／累計1335万ドル／2週／Amazon・MGM

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2026年2月9日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

