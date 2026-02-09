櫻坂46、新曲「The growing up train」のMV公開が決定！センターの藤吉夏鈴が笑顔で駆け抜けるティザーも公開
櫻坂46の最新シングル「The growing up train」のMVの公開と、ストリーミング＆ダウンロード先行配信が2月12日0時に同時に行われることが決定し、YouTubeのプレミア公開ページもオープンした。
■MV公開と同時に楽曲の先行配信もスタート
櫻坂46のXに突如ティザー映像が投稿され、解禁された。ティザー映像はセンターの藤吉夏鈴が笑顔で駆け抜ける姿が印象的な映像に仕上がっている。
14枚目となるシングルの表題曲「The growing up train」は、楽曲のフォーメーションが発表されると、四期生3名の表題曲への初参加や、約2年9ヵ月ぶりに二期生・藤吉夏鈴のセンターを務めることが大きな話題となった。
4月に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行う『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』への期待の高まりをさらに後押しする形で、いよいよ14枚目シングルの挑戦がスタートする。
■リリース情報
2026.02.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE「The growing up train」
2026.03.11 ON SALE
SINGLE「The growing up train」
