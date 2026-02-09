　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月9日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　79(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　94(　　　94)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 2(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1407(　　1407)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　54(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 283(　　 283)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 166(　　 166)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3962(　　3962)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1214(　　1214)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2614(　　1684)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　53(　　　47)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 210(　　 140)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　8382(　　3220)
　　　　　 　 　 3月限　　　152933(　 69027)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　69(　　　21)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1715(　　 883)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 154(　　 102)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3796(　　1630)
　　　　　 　 　 3月限　　　 81638(　 39862)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　96(　　　60)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 158(　　 158)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 415(　　 415)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6902(　　6902)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　16(　　　16)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1093(　　1093)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　32(　　　32)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 222(　　 222)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 738(　　 738)
　　　　　 　 　 3月限　　　 41928(　 41928)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　33(　　　33)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース