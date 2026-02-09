主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月9日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月9日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 79( 0)
TOPIX先物 3月限 94( 94)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2( 0)
日経225ミニ 3月限 1407( 1407)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 54( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 283( 283)
TOPIX先物 3月限 166( 166)
日経225ミニ 3月限 3962( 3962)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 1214( 1214)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2614( 1684)
6月限 53( 47)
TOPIX先物 3月限 210( 140)
日経225ミニ 2月限 8382( 3220)
3月限 152933( 69027)
4月限 69( 21)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1715( 883)
6月限 154( 102)
日経225ミニ 2月限 3796( 1630)
3月限 81638( 39862)
4月限 96( 60)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 158( 158)
6月限 14( 14)
日経225ミニ 2月限 415( 415)
3月限 6902( 6902)
4月限 16( 16)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1093( 1093)
6月限 32( 32)
TOPIX先物 3月限 222( 222)
日経225ミニ 2月限 738( 738)
3月限 41928( 41928)
4月限 33( 33)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
