主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月9日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月9日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 13045( 3792)
TOPIX先物 3月限 2623( 1591)
日経225ミニ 3月限 8044( 7996)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2770( 580)
TOPIX先物 3月限 1490( 728)
日経225ミニ 2月限 120( 80)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 232( 0)
TOPIX先物 3月限 2397( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9850( 2971)
TOPIX先物 3月限 4058( 2684)
日経225ミニ 2月限 28500( 0)
3月限 18272( 18249)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1649( 482)
6月限 50( 0)
TOPIX先物 3月限 324( 324)
日経225ミニ 2月限 8000( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4610( 3130)
6月限 65( 57)
TOPIX先物 3月限 803( 715)
日経225ミニ 2月限 12461( 4031)
3月限 136806( 79023)
4月限 58( 32)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1259( 839)
6月限 65( 47)
日経225ミニ 2月限 5061( 1537)
3月限 63299( 35935)
4月限 68( 26)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 42( 42)
日経225ミニ 2月限 497( 497)
3月限 7513( 7513)
4月限 55( 55)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1071( 1071)
6月限 31( 31)
日経225ミニ 2月限 1118( 1118)
3月限 42777( 42777)
4月限 33( 33)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
