　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月9日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 13045(　　3792)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2623(　　1591)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　8044(　　7996)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2770(　　 580)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1490(　　 728)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 120(　　　80)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 232(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2397(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9850(　　2971)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4058(　　2684)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 28500(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　 18272(　 18249)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1649(　　 482)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　50(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 324(　　 324)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　8000(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4610(　　3130)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　65(　　　57)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 803(　　 715)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 12461(　　4031)
　　　　　 　 　 3月限　　　136806(　 79023)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　58(　　　32)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1259(　　 839)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　65(　　　47)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　5061(　　1537)
　　　　　 　 　 3月限　　　 63299(　 35935)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　68(　　　26)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　42(　　　42)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 497(　　 497)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7513(　　7513)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　55(　　　55)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1071(　　1071)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　31(　　　31)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1118(　　1118)
　　　　　 　 　 3月限　　　 42777(　 42777)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　33(　　　33)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース