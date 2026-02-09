　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月9日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 12761(　 12521)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 414(　　 114)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11220(　 11220)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　8763(　　8763)
　　　　　 　 　 3月限　　　284412(　284412)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 121(　　 121)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5027(　　5023)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 172(　　 172)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8660(　　8660)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2730(　　2730)
　　　　　 　 　 3月限　　　103496(　103496)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 116(　　 116)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 275(　　 275)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 572(　　 572)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2200(　　2200)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1601(　　 627)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2994(　　2970)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5592(　　5588)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 887(　　 843)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1374(　　1374)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3833(　　3833)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　23(　　　23)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 519(　　 480)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1112(　　1112)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2176(　　2176)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5202(　　5202)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　54(　　　54)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5420(　　5420)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　4583(　　4583)
　　　　　 　 　 3月限　　　 59907(　 59907)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 194(　　 194)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 461(　　 461)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1159(　　 762)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 770(　　 214)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　60(　　　60)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 3(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　18(　　　18)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 128(　　 128)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　16(　　　16)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　20(　　　20)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

