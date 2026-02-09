外国証券 先物取引高情報まとめ（2月9日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月9日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 12761( 12521)
6月限 414( 114)
TOPIX先物 3月限 11220( 11220)
日経225ミニ 2月限 8763( 8763)
3月限 284412( 284412)
4月限 121( 121)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5027( 5023)
6月限 172( 172)
TOPIX先物 3月限 8660( 8660)
日経225ミニ 2月限 2730( 2730)
3月限 103496( 103496)
4月限 116( 116)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 275( 275)
TOPIX先物 3月限 572( 572)
日経225ミニ 3月限 2200( 2200)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1601( 627)
TOPIX先物 3月限 2994( 2970)
日経225ミニ 2月限 4( 4)
3月限 5592( 5588)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 887( 843)
6月限 11( 11)
TOPIX先物 3月限 1374( 1374)
日経225ミニ 3月限 3833( 3833)
4月限 23( 23)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 519( 480)
TOPIX先物 3月限 1112( 1112)
日経225ミニ 3月限 2176( 2176)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5202( 5202)
6月限 54( 54)
TOPIX先物 3月限 5420( 5420)
日経225ミニ 2月限 4583( 4583)
3月限 59907( 59907)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 194( 194)
TOPIX先物 3月限 461( 461)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1159( 762)
TOPIX先物 3月限 770( 214)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 60( 60)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3( 0)
6月限 18( 18)
TOPIX先物 3月限 128( 128)
日経225ミニ 2月限 16( 16)
4月限 20( 20)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
