　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万5500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万5750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万5875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万6000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　20(　　20)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万6500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万6250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 0)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース