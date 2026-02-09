「日経225オプション」2月限プット手口情報（9日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万5375円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 191( 191)
BNPパリバ証券 77( 77)
モルガンMUFG証券 63( 63)
ビーオブエー証券 28( 28)
SBI証券 49( 27)
広田証券 17( 17)
松井証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
楽天証券 11( 9)
インタラクティブ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯5万5750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 44( 44)
モルガンMUFG証券 21( 21)
BNPパリバ証券 14( 14)
SBI証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万5875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 855( 655)
BNPパリバ証券 406( 206)
ビーオブエー証券 200( 200)
バークレイズ証券 190( 190)
JPモルガン証券 176( 176)
モルガンMUFG証券 121( 121)
野村証券 120( 100)
ソシエテジェネラル証券 95( 95)
SBI証券 92( 70)
楽天証券 31( 25)
松井証券 25( 25)
インタラクティブ証券 25( 25)
フィリップ証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 11( 11)
マネックス証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
◯5万6250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 58( 58)
BNPパリバ証券 17( 17)
モルガンMUFG証券 7( 7)
シティグループ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 191( 191)
BNPパリバ証券 69( 69)
モルガンMUFG証券 32( 32)
インタラクティブ証券 21( 21)
SBI証券 26( 16)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
松井証券 14( 14)
楽天証券 6( 6)
日産証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
