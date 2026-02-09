「日経225オプション」2月限コール手口情報（9日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 501( 501)
SBI証券 1011( 493)
楽天証券 291( 205)
松井証券 148( 148)
三菱UFJeスマート 86( 86)
マネックス証券 33( 33)
UBS証券 27( 27)
広田証券 10( 10)
フィリップ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
シティグループ証券 2( 2)
ドイツ証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
JPモルガン証券 350( 0)
ソシエテジェネラル証券 350( 0)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 811( 811)
SBI証券 1664( 720)
楽天証券 513( 331)
松井証券 266( 266)
三菱UFJeスマート 122( 122)
UBS証券 111( 111)
BNPパリバ証券 89( 89)
マネックス証券 43( 43)
インタラクティブ証券 24( 24)
広田証券 8( 8)
山和証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
シティグループ証券 4( 4)
フィリップ証券 4( 4)
安藤証券 3( 3)
Jトラストグローバル 2( 2)
日産証券 1( 1)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 530( 530)
SBI証券 595( 289)
楽天証券 247( 189)
松井証券 127( 127)
三菱UFJeスマート 79( 79)
BNPパリバ証券 59( 59)
UBS証券 46( 46)
モルガンMUFG証券 22( 22)
みずほ証券 10( 10)
マネックス証券 7( 7)
インタラクティブ証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
シティグループ証券 2( 2)
Jトラストグローバル 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 663( 663)
SBI証券 664( 234)
バークレイズ証券 154( 154)
松井証券 147( 147)
楽天証券 207( 127)
BNPパリバ証券 70( 70)
