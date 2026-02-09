「日経225オプション」2月限コール手口情報（9日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3142( 1092)
BNPパリバ証券 994( 794)
SBI証券 1085( 519)
JPモルガン証券 461( 361)
楽天証券 524( 356)
松井証券 233( 233)
広田証券 205( 205)
野村証券 1165( 165)
三菱UFJeスマート 154( 154)
日産証券 133( 133)
フィリップ証券 71( 71)
山和証券 45( 45)
マネックス証券 41( 41)
岩井コスモ証券 13( 13)
安藤証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 2262( 12)
インタラクティブ証券 7( 7)
Jトラストグローバル 3( 3)
ドイツ証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
三菱UFJ証券 100( 0)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4891( 2891)
ゴールドマン証券 2520( 2520)
SBI証券 3428( 1134)
BNPパリバ証券 1129( 1129)
楽天証券 775( 583)
JPモルガン証券 387( 387)
松井証券 366( 366)
ソシエテジェネラル証券 2842( 292)
モルガンMUFG証券 260( 260)
広田証券 226( 226)
UBS証券 201( 201)
三菱UFJeスマート 160( 160)
インタラクティブ証券 118( 118)
バークレイズ証券 61( 61)
マネックス証券 55( 55)
フィリップ証券 24( 24)
山和証券 24( 24)
豊証券 23( 23)
岩井コスモ証券 13( 13)
岡三証券 11( 11)
野村証券 1800( 0)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1343( 1343)
BNPパリバ証券 659( 659)
SBI証券 1371( 637)
楽天証券 436( 252)
JPモルガン証券 336( 236)
ソシエテジェネラル証券 3815( 215)
松井証券 163( 163)
UBS証券 200( 100)
三菱UFJeスマート 92( 92)
ゴールドマン証券 80( 80)
広田証券 74( 74)
フィリップ証券 46( 46)
マネックス証券 23( 23)
SMBC日興証券 20( 20)
インタラクティブ証券 19( 19)
岩井コスモ証券 16( 16)
