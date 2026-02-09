9日、佐渡市は心肺停止状態の70代の女性を救急車で搬送中に路面の凍結でスリップし、搬送に約50分の遅れが生じたと発表しました。女性は搬送先の病院で死亡が確認されました。



佐渡市によりますと、9日午前4時ごろ、両津地区に住む70代の女性が心肺停止の状態となり、女性の家族から消防に通報がありました。女性を救急車で病院に搬送中、路面の凍結により救急車が上り坂でスリップし立ち往生しました。



その後、別の救急車で女性を病院に搬送しましたが、通常より約50分の遅れが生じたということです。女性は搬送先の病院で死亡が確認されました。



佐渡市によりますと、搬送の遅れとの因果関係は不明だということです。

市は「市民の生命を預かる救急業務において、このような事態は極めて遺憾であり、重く受け止めております。今回の事案を検証し、再発防止に向けて万全の対策を講じてまいります。ご本人様およびご家族の皆様には、心より深くお詫び申し上げます」とコメントしています。