●あす10日(火)朝は再び厳しい冷え込み 再度の路面凍結など注意

●あす10日(火)は天気下り坂 夜ほど本降りの「雨」に

●今週後半は再び気温上昇 春先の暖かさの日も

きのう8日(日)に寒波のピークを迎え、県内は市街地も含めて広範囲で大雪に…さらに今朝にかけて気温が山間部は氷点下10度近く、岩国、山口、防府といった市街地も氷点下6度台という強烈な冷え込みにもなり、県内至る所で積雪や路面凍結に伴う交通渋滞の発生など、影響が長く続きました。

きょう9日(月)日中は空模様は落ち着き、雪解けが進んだ所も多くなりましたが、まだまだ寒波の余韻は続きます。



今夜～あす10日(火)朝も再び冷え込みが厳しくなり、市街地も含め広く氷点下の気温…日陰になりやすく雪解けが進みにくい所や、雪解け水の再凍結などによって、再び広く路面凍結が心配されます。

あす10日(火)朝も再び交通が滞る可能性も考えながら、慎重かつ時間にゆとりある行動を心掛けて頂きたいと思います。





また、きょう日中の落ち着いた空模様をもたらした高気圧は足早に東に移動していき、代わって西から前線が近づく影響で、早くも天気は下り坂です。





上空の寒気は抜けていくため、今度は降るのは雪ではなく「雨」となりそうですが、その雨が、早い所ではあす10日(火)昼頃から降り始め、夜にかけてはだんだん本降りとなってきます。



あす10日(火)は、朝にかけては寒波の余韻に伴う滑りやすい足元の様子に注意。そして午後からの雨に備えて、お出かけの際の雨傘の用意も忘れずにお願いします。





今夜は再び底冷えが厳しくなり、あす10日(火)朝の最低気温は、豊田や徳佐で氷点下6度まで下がる見込み。通勤通学時は、車だけでなく歩行者、自転車も滑りやすい路面に十分気を付けましょう。日中は天気下り坂で、早ければ昼頃から雨がぱらつき始め、雪には変わりませんが、夜にかけて冷たい雨が次第に本降りとなるでしょう。





11日(水・祝)は朝にかけて本降りの雨で、日中は雨は止んでも曇りがちの空が続きそうです。

木曜日以降は気温は再び上昇傾向で、先週にやって来たような、春先の暖かさを感じる日もありそうですが、木、金、土曜日と晴れ間があるものの、日曜日からしばらくすっきりしない天気となるでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

