都民へ1万1000円相当の東京ポイント付与→交換できる民間ポイント＆混雑状況 「PayPayポイント」「WAON POINT」も追加へ【一覧】
東京都の「東京アプリ生活応援事業」が2月2日から始まった。
【画像】東京アプリとは…画面イメージ多数
東京都公式アプリ（東京アプリ）は、都民一人ひとりがスマホ一つで行政とつながり、より便利になったと実感してもらうアプリを目指す。東京アプリ一つで、都民が簡単・便利・安全につながる、新たな行政の形を作っていく。
東京アプリ生活応援事業では、東京アプリのさらなる普及促進を図るとともに、昨今の物価高騰など社会情勢の変化を踏まえて、都民の生活をより一層応援するために、東京アプリを活用し、マイナンバーカードによる本人確認を行った都民に対し、迅速かつ効率的に東京ポイントを届ける。
対象者は、マイナンバーカードを持つ15歳以上の都内在住者（東京都に住民登録されている方）。付与されるのは、1万1000ポイント。民間決済事業者のポイントと交換できる。1ポイント1円相当。
東京ポイントと交換できる民間ポイントは、「au PAY」「dポイント」「メルカリポイント」「楽天ペイ（楽天キャッシュ）」「Vポイント」のほか、9日新たに候補事業者として「PayPayポイント」と「WAON POINT」が発表された。
なお、東京アプリは混雑カレンダーを公表しており、2月（開始直後）は多くの時間帯が「大変混雑」となっている。3月は初期ピークとなり「混雑」、4〜5月には安定期移行で「順調」となる見込み。2027年4月1日まで実施。
■「東京アプリ生活応援事業」
参加に必要なもの
NFC対応スマートフォン
・対応端末：iPhoneはiOS16以降、Android はAndroid11以降
アプリのダウンロード
・東京アプリのダウンロード
・デジタル認証アプリ（デジタル庁が提供するアプリ）のダウンロード
マイナンバーカード（有効期限が切れていないもの）
・利用者証明用電子証明書の暗証番号（4桁の数字）
・券面事項入力補助用の暗証番号（4桁の数字）
参加の手順
（1）東京アプリに登録
（2）東京アプリの画面に従い、マイナンバーカードによる本人確認
（3）東京ポイント取得の申込み
※詳細な参加手順については、東京都公式アプリホームページに掲載
※後日、東京ポイント（11,000pt）が付与される
東京ポイントが交換できる民間決済事業者のサービス（2月9日時点）
au PAY
dポイント
メルカリポイント
楽天ペイ（楽天キャッシュ）
Vポイント
候補事業者（2月9日時点）
PayPayポイント
WAON POINT
※交換開始時期については、決まり次第発表
