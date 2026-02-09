【森治人の目】

８日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード女子パラレル大回転で、三木つばき（浜松いわた信用金庫）は決勝トーナメント準々決勝で敗れ、６位だった。

わずかな判断の遅れ、致命的

三木が今大会、伸び伸びと滑れていたのは予選の１本目くらい。その後は五輪の重圧からか、動きが鈍く、本来持っている力を出し切れなかった。

スノーボードは、カーブの際に板を強く踏み込んでしならせることでスピードを生む。しかし、この日は特に斜度が緩かったコース後半でスピードの乗りが良くなかった。

三木の一番の強みは、ゴールまでの約３０ターンをどう滑るか、事前に誰よりも細かく正確にイメージできること。しかし、予選２本目以降はそのイメージに迷いが生じていたように見えた。次々旗門が迫り来る中、わずかな判断の遅れは致命的。迷いが慎重さにつながり、板に力を伝え切れていなかった印象だ。

パラレル大回転は１日最大６本のレースで、４０〜５０秒の全力滑走をしながら、正確なターンを刻み続ける再現性も求められるタフな競技だ。三木は夏場の地道な努力もあり、世界トップクラスの選手に育った。金メダルを取れる力があっただけに、本人は相当悔しいと思う。

とはいえ、狙った舞台で力を出し切れなかったことも事実。競技団体などのサポート態勢も含めて検証し、４年後のリベンジにつなげてほしい。（スノーボードアルペン元日本代表コーチ）