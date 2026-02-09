54歳美魔女モデル・大河内志保、ミニスカワンピ×ニーハイブーツ姿が「スタイル抜群」 元夫は新庄剛志
タレントでモデルの大河内志保が、9日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】54歳美魔女モデル・大河内志保が「スタイル抜群」、ショーパン“美脚”ショットも（5枚）
SNSにて自身のスタイル抜群な近影を度々披露し、称賛の声が寄せられている大河内。
今回は「#最近お気に入りのライトブルーのニットワンピ」と、ミニ丈のニットワンピースとニーハイロングブーツをあわせた全身ショットを披露。ファンからは「美しすぎ」「スタイル抜群」などの声が集まっている。
大河内は、日本ハムの新庄剛志監督と2000年に結婚し、2007年に離婚。現在は、モデルやタレントとして活躍中。
引用：「大河内志保」Instagram（@okouchi_shiho）
【写真】54歳美魔女モデル・大河内志保が「スタイル抜群」、ショーパン“美脚”ショットも（5枚）
SNSにて自身のスタイル抜群な近影を度々披露し、称賛の声が寄せられている大河内。
今回は「#最近お気に入りのライトブルーのニットワンピ」と、ミニ丈のニットワンピースとニーハイロングブーツをあわせた全身ショットを披露。ファンからは「美しすぎ」「スタイル抜群」などの声が集まっている。
大河内は、日本ハムの新庄剛志監督と2000年に結婚し、2007年に離婚。現在は、モデルやタレントとして活躍中。
引用：「大河内志保」Instagram（@okouchi_shiho）