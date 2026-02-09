異次元の超絶ボディ・グラビア美女22歳、ミニ丈のオフショル姿が「綺麗すぎ」「スタイル抜群」
グラビアアイドル、タレントの山田あいが9日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】「プロポーション抜群」と話題・グラビア美女22歳、ミニ丈、水着ショットも（13枚）
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売した。
SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿しており、今回は「食べすぎてお腹が大きくなりすぎた」とつづり、オフショルダー姿を投稿。ファンからは「スタイル抜群」「綺麗すぎ」などのコメントが集まった。
引用：「山田あい」Instagram（@_.yamada.aiii._）
【写真】「プロポーション抜群」と話題・グラビア美女22歳、ミニ丈、水着ショットも（13枚）
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売した。
SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿しており、今回は「食べすぎてお腹が大きくなりすぎた」とつづり、オフショルダー姿を投稿。ファンからは「スタイル抜群」「綺麗すぎ」などのコメントが集まった。
引用：「山田あい」Instagram（@_.yamada.aiii._）