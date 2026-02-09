乃木坂46、41stシングル発売決定 2月15日『乃木坂工事中』でフォーメーション発表
乃木坂46の41stシングルが、4月8日に発売されることが決定した。8日放送の『乃木坂工事中』（テレビ東京系）内で発表された。
2025年は、39thシングル「Same numbers」で「第76回NHK紅白歌合戦」に出場し、「第67回輝く！日本レコード大賞」では特別賞を受賞。続く40thシングル「ビリヤニ」では、新加入の6期生がWセンターを務め、大きな話題を集めた。さらに、2026年1月には約7年ぶりとなるオリジナルアルバム『My respect』をリリースし、新体制の“今”を示す作品を届けている。
そうした流れの中で発表された、2026年第1弾シングルとなる41stシングル。どのようなフォーメーション、楽曲で春を彩るのか注目が集まる。なお、今作のフォーメーションは2月15日放送の『乃木坂工事中』で発表される予定だ。
