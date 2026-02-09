鈴木亜美、“15歳の時のプリクラ”公開 「ずっと可愛い」「全然変わってない」
鈴木亜美が9日、自身のインスタグラムを更新。15歳当時に撮影したプリクラを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】鈴木亜美が公開した15歳の時のプリクラ
鈴木は「44になりました。15の時のプリクラ、今も変わらず仲良い友達」とつづり、当時を振り返りながら複数枚のプリクラ画像を投稿。「プリクラ出た時期はどこも行列だった！プリクラ帳はパンパンだった！」と懐かしさをにじませ、「今は娘がシール帳にハマってる」と近況も明かした。
この投稿にファンからは、「ずっと変わらず可愛い」「今も昔もメッチャかわいい」「全然変わってないの凄い」「誕生日おめでとう」といった声が寄せられている。
引用：「鈴木亜美」インスタグラム（@amiamisuzuki）
