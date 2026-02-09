32歳シンママがグラビア挑戦するワケ 夫の不倫・子宮頸がん・交通事故の壮絶過去
ママによるママのための情報バラエティ『秘密のママ園2』#2が8日に放送。#2では、崖っぷちから再起をかけるママたちのドキュメント企画「密着！背水の陣のママ」が始動。かつて会社経営者でありながらコロナ禍で経営が悪化し、6000万円の負債を抱え自己破産した32歳のシングルマザー・平川愛里菜が登場した。
【写真】グラビア撮影に臨む32歳シンママ
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。2025年3月より放送をスタートすると、これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集め、このたびシーズン2となる『秘密のママ園2』の放送が決定した。番組MCには、前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が務める。
平川は元夫と信頼していた女性従業員の社内不倫や、自身の子宮頸がんの発覚、交通事故など、次々と襲いかかった不幸を打ち明け、「いろいろなことが重なりすぎちゃって、子どもを生かしていくことに精一杯」と当時の心境を吐露。「ずっとメディアで泣いてきてるから、だんだん弱音が吐けなくなってきちゃった」と、誹謗中傷への恐怖も明かし、「子どもの前では落ち込む姿を見せられないから、普通のお母さんを振る舞っていた」と、孤独な闘いを涙ながらに語った。
そんな彼女が“背水の陣”として挑んだのは、週刊誌のグラビア撮影。表情を作る時は過去の男を思い出し、「『お前もう（私を）抱けねぇぞ』と考えている」と語るなど、たくましい姿を披露した。今回のグラビア挑戦について、平川は「世間的に『32歳からタレント・モデル業を始めるってバカなの？』とか言われている。それが普通の考えだと思う」としつつ、「（子どもに）“挑戦をやめない”背中を見せたくて頑張ってる」と語った。
また、グラビア撮影のギャラについて「10万円って聞いてます」と赤裸々に語った上、「週刊プレイボーイの方が良いらしいです」と業界のギャラ事情にも触れました。そして密着の中で、「シングルマザーで大変な瞬間」を聞かれると、「東京に来るまでは実家で、家族のサポートがあった」と振り返り、上京後の子育てについては「1人で育てるって本当に大変」と吐露。「怒りたくないけど怒ることが増えた」としつつも、「その度に娘が教えてくれる。『ママ、優しい声でごめんねって言って』って」と、愛娘との日々を愛おしげに語っていた。
『秘密のママ園2』#2はABEMAにて見逃し配信中。
