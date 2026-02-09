8日開票された衆議院選挙。石川県内の小選挙区は、自民党が議席を独占しました。比例代表では3人が復活当選し、石川県関係の衆議院議員は6人となりました。



8日夜、午後8時過ぎ。



石川2区 佐々木陣営：

「はい、只今、当確がでました」「バンザーイ、バンザーイ」

当選 自民 石川2区・佐々木 紀 さん：

「6期目、存在感を発揮して暴れてまいりたいと」



石川1区 小森陣営：

「どうもありがとうございまーす」「バンザーイ、バンザーイ」

当選 自民 石川1区・小森 卓郎 さん：

「金沢市、石川県をさらに発展させることができるように、皆さんとともに頑張ってまいります」





能登にも、高市旋風が吹いて…石川3区 西田陣営：「おめでと～」「バンザーイ、バンザーイ」当選 自民 石川3区・西田 昭二 さん：「この小選挙区を奪還することができました。本当にありがとうございました」石川の3つの小選挙区は、自民党が議席をとりました。議席を奪われた石川3区の近藤陣営。静まり返った、その時に…「近藤先生…」「通りました」中道として比例での復活当選です。当選 中道 比例・近藤 和也 さん：「皆さん、ありがとうございました」石川1区の金沢でも復活当選の知らせが…石川1区 小竹陣営：「やった！」当選 国民 比例・小竹 凱 さん：「ふたたび頑張ってまいりますので、引き続き小竹凱をどうぞ宜しくお願いいたします」こちらは、初めての当選。石川1区 川陣営：「バンザーイ、バンザーイ ありがとうございました」当選 参政 比例・川 裕一郎 さん：「皆さん見届けてください。私がこれからどういう国会議員になって、どういう活動をしていくか」石川県関係の衆議院議員は6人になりました。雪の夜が明けて…国民石川県連は早速、常任幹事会。国民 石川県連・小竹 凱 代表：「引き続き代表として、また頑張ります。よろしくお願いいたします」自民党の3人はそろって石川県議会に。圧勝の先に見据えるのは…自民・宮本 周司 参院議員：「この勝利を次の知事選挙にしっかりとつなげていく」自民 石川県連・福村 章 最高顧問：「いよいよこれから、ある意味では本番でありますので」3月8日投開票の知事選へと戦いの舞台が移ります。