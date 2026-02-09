市川 栞 キャスター：

ここからは今回の衆院選の結果を詳しく見ていきます。選挙デスクの住田さんです。



住田 鉄平 デスク：

まず、今回の選挙の投票率ですが、石川県内では56.26％。前回を1.17ポイント上回りました。投開票日の大雪への警戒もあって、期日前投票者数は前回より3割ほど増加しました。



市川：

そして、各選挙区の結果です。



住田：

石川1区では自民党の小森さんが8万3千票余りを獲得し、3度目の当選を果たしました。前回選から1万8千票あまり、得票率も8.7ポイントアップした形です。





市川：続いて、石川2区です。住田：自民党の佐々木さんが13万7千票余りを獲得。2区の6市町すべてで80パーセントを超える得票率となりました。市川：そして、毎回、激戦となる能登の3区です。住田：今回は8000票余りの差で、こちらも自民党の西田さんに軍配が上がりました。3区を市町別で見ますと、前回選は12市町のうち、11の市町で近藤さんが勝利しましたが、今回は10の市町で西田さんが上回りました。市川：前回とは真逆の結果となったわけですね。住田：そうですね。そして今回、自民党は選挙区の議席を独占する形となりました。市川：一方で、今回は比例票の行方も注目されましたね。住田：石川県内では、比例で自民党が約22万5000票。次いで中道が7万7000票余りを獲得しました。5県の北陸信越ブロックの結果が議席の配分につながりますが、定数10のうち、自民党が3議席、中道が4議席、維新、国民、参政がそれぞれ1議席となりました。自民党が全員、小選挙区で勝利したことで名簿の登載者が不足し、2議席が中道にまわることになりました。石川県内からは3人が比例復活しまして、中道の近藤さんは続々と比例にまわる他県の中道候補を88.85パーセントの惜敗率でかわし、議席を獲得しました。国民の小竹さんは前回から得票を2倍に伸ばし、再び、比例復活に繋げた他、比例で重複1位に登載されていた参政党の川さんも初当選を果たしました。これで石川県関係の国会議員は6人となり、2009年の衆院選後の7人に次ぐ人数となりました。市川：そして、次は10日後に告示を迎える石川県知事選挙ですね。住田：この衆院選の結果がどのように影響するのかが注目されます。事実上の一騎打ちとなりますが、各政党の対応はこちらです。自民党は馳さんを推薦。立憲、参政党、公明党は自主投票。国民は山野さんを支持。維新は対応を協議中です。ただ、その国民と立憲の支持母体となる連合石川は、馳さんを推薦するという、ねじれも生じています。来たる決戦向けてそれぞれの思惑が交錯しています。馳氏推薦 自民党石川県連・福村 章 最高顧問：「この衆議院選の勢いをそのまま持ち込んで、あと1か月間、馳知事の当選を期していきたいと思っています」馳氏推薦 自民党石川県連・下沢 佳充 幹事長：「この勢いの中で、流れを作っていきたい。それは偽らざる思いです。ただし、さっき申し上げた通り、山高ければ谷深し。そういうことになりますのでね、油断大敵」馳氏推薦 連合石川・小水 康史 会長：「今回の衆議院選挙とは直接、紐づけされるものではないが、連合石川としては、しっかり現職を推薦という形をとっているので、そこはまた、一丸となって仕切り直してやっていけると思う」山野氏支持 国民民主党石川県連・小竹 凱 代表：「正直言うと強いと思います、相手は。そこはもう、自分たちができることをしっかりとやっていくだけかなという風に思います」山野氏支持 国民民主党石川県連・粟森 慨 幹事長：「国政選挙は国政選挙ですし、知事選挙は国政選挙ではないので、(衆院選が)そこまで大きな影響というのは出ないかと思っているんですが」自主投票 参政党・荒木 博文 石川県議：「(同日投開票の)金沢市議の補選が、私たちにとっては最重要課題になりますので、知事選に今回はそんなに絡むことはないと思うので」自主投票 公明党石川県本部・谷内 律夫 代表：「公明党は自主投票にさせてもらっているので、個々に皆さんの思う存分に戦ってもらえればというふうに思っております」住田：前哨戦ともいえる衆院選が終わり、今後、各政党の動きも活発になっていく見通しです。今回の結果がどう影響していくのかが注目されます。