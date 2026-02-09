「子ども産むから終わり」人気女優、第1子妊娠中に浴びた誹謗中傷告白
ママによるママのための情報バラエティ『秘密のママ園2』#2が8日に放送。#2では、崖っぷちから再起をかけるママたちのドキュメント企画「密着！背水の陣のママ」が始動。かつて会社経営者でありながらコロナ禍で経営が悪化し、6000万円の負債を抱え自己破産した32歳のシングルマザー・平川愛里菜が登場した。
【写真】グラビア撮影に臨む32歳シンママ
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。2025年3月より放送をスタートすると、これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集め、このたびシーズン2となる『秘密のママ園2』の放送が決定した。番組MCには、前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が務める。
VTRを見守ったゲストの俳優・真木よう子は、「娘を持つ母として共感できる」と称賛。さらに平川が誹謗中傷に苦しんでいたことに対し、真木自身も「一番辛かった時期」として第1子出産前の経験を回顧。「26歳とかで、（女優として期待される中で）『もう結婚して子ども産むから終わり』っていう誹謗中傷もあった」と当時受けた心ない言葉を明かし、「結構、根がポジティブだから、そういうのが来ると『乗り越えろってことね』ってなる」と、自身の向き合い方を語った。
『秘密のママ園2』#2はABEMAにて見逃し配信中。
