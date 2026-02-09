杉谷拳士、トイレ行って人生変わる!? “世界最速男”と遭遇「奇跡って…あるんだな」
元プロ野球選手でYouTuber、野球解説者の杉谷拳士が9日にインスタグラムを更新。メジャーリーグ史上最速を誇る人気選手との2ショットを公開した。
【写真】杉谷拳士、トイレ行ったおかげで会えた“世界最速男”と2ショット
杉谷が「奇跡って…あるんだな」と投稿したのは、世界最速105.8マイル（約170.3キロ）を投げる投手としてギネス世界記録にも認定されたアロルディス・チャップマンとの2ショット。写真には、現在ボストン・レッドソックスに所属しているチャップマンと杉谷が笑顔で並ぶ様子が収められている。
投稿の中で杉谷は「キャンプ地でトイレに行かなければ会えないタイミングで…トイレに行って人生変わったなぁ」とつづり、チャップマンについて「めちゃくちゃ優しくて、神対応。一瞬でファンになりました」とコメントしている。
杉谷と“世界最速男”との2ショットに、ファンからは「杉谷さん持ってますって！」「すんごい！」などの声が集まっている。
■杉谷拳士（すぎや けんし）
1991年2月4日生まれ。東京都出身。2008年のドラフト会議で北海道日本ハムファイターズから6位指名され入団。2019年には、史上19人目で42度目の左右両打席本塁打を達成。2022年シーズン終了後に現役から引退すると以降はYouTuberや野球解説者として活躍している。
引用：「杉谷拳士」インスタグラム（@kenshi.02）
