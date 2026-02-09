38歳になった佐々木希、大親友の誕生日を合同でお祝い
女優の佐々木希が8日にインスタグラムを更新。大親友の女優と誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】佐々木希、誕生日が4日違いの大親友と2ショット
8日が誕生日の佐々木が「有難いことに本日一つ歳を重ね、３８歳になりました」と投稿したのは、4日に35歳の誕生日を迎えたばかりの大政絢との2ショット。複数公開されている写真には、2日が笑顔で寄り添う様子をはじめ、お祝いのために訪れたレストランでのひと時が収められている。投稿の中で佐々木は「先日誕生日が近い、絢のお誕生日に一緒にお祝いしてもらいました 美味しくて、楽しくて、特別で贅沢な夜…また頑張るぞ〜！」とつづられている。
彼女の投稿にファンからは多数の祝福の声が集まっている。
■佐々木希（ささき のぞみ）
1988年2月8日生まれ。秋田県出身。2006年、ファッション雑誌『PINKY』（集英社）の「第2回プリンセスPINKYオーディション」でグランプリを受賞。以降ファッションモデル、タレント、女優としてキャリアを重ねる。2025年1月期は主演ドラマ『地獄の果てまで連れていく』（TBS系）が放送されたほか、4月期はドラマ『天久鷹央の推理カルテ』にも出演した。
引用：「佐々木希」インスタグラム（@nozomisasaki_official）
