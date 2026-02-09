UFC復帰2連勝の堀口恭司、美人妻が現地より喜び「サポートできて幸せです！」
タレントで総合格闘家・堀口恭司の妻・川村那月が9日にInstagramを更新し、前日、UFC復帰2戦目で連勝を飾った夫を労うとともに2ショットを公開した。
【写真】本当にかわいい！ 堀口恭司と美人妻の2ショット
堀口は昨年、アメリカの総合格闘技団体UFCに復帰し、同11月にカタールで行われた復帰戦に勝利。今回、日本時間8日に米ラスベガスで開催された「UFCファイトナイト」でイラクのアミル・アルバジと対戦し、判定勝利。上位ランカーを相次いで撃破し、タイトル挑戦が視野に入ってきている。
川村は「Surprised!!! My husband is the strongest Karate Kid」と夫を褒め称えつつ、「私はまだまだ未熟ですが、マネージメントチームの1人としてキヨジさんをサポートできて幸せです！」と自身も陣営の一員として帯同したことを明かしている。さらに応援に感謝すると、「堀口恭司、チーム、そして応援してくださる皆様が1つになり 10年前の忘れものを取りに…」と、前回、一度は届かなかった日本人初のUFC王者に向けて思いをつづっている。
そんな川村は、ラスベガスの夜景をバックに夫婦で撮った写真を公開。ファンからは祝福のコメントとともに、「素敵なご夫婦！」「最強夫婦」「勝利の女神」といった声も寄せられている。
引用：「川村那月」Instagram（@kawamura_natsuki317）
