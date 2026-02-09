Ｊ１清水エスパルスのＦＷ北川航也（２９）が９日、静岡・島田市の県立島田商業高校を訪問した。クラブのホームタウン活動の一環で、体育館に集まった１、２年生約２６０人を相手に講演。清水ジュニアユースに入団した頃にプロの道を初めて意識したことや、欧州移籍の際に「難しい道を選ぼう」と、日本人選手の少ないオーストリアを選んだことを話した。

質問コーナーで「挫折」について聞かれたときは、２３年のＪ１昇格争いに言及。プレーオフ決勝で東京Ｖと引き分けて昇格を逃し、「１年間やってきたことがゼロになってしまった」と悔しい思いをした。しかし、ファンが同じように悔しがっているのを見て、「もう同じ思いはさせたくない」と切り替え、翌年に向けて気持ちを奮い立たせたことを明かした。

高校やユース時代の友だちとは今でも連絡を取り合っており、「もう自分には高校生に戻ることができない。なにげない１日を大切にして、高校生活を楽しんでほしい」とエール。１４日に控える京都戦について聞かれると、「勝てるようにしっかり準備するだけ。ホーム開幕戦で勝ちロコを踊れるように頑張りたい」と誓っていた。