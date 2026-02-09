SEVENTEENミンギュ「すごく気に入っている」自身のグッズデザイン原画が話題「多才すぎる」「センス抜群」
【モデルプレス＝2026/02/09】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）が8日、自身のInstagramストーリーズを更新。グッズの原画を公開し、話題を集めている。
【写真】「多才すぎる」KPOPトップアイドルデザイングッズの原画
同日、グローバルファンダムプラットフォーム「Weverse」の生配信にて、ミンギュはS.COUPS（エスクプス）とのユニット「CxM（シーエックスエム）」初の単独ライブツアー『CXM [DOUBLE UP] LIVE PARTY』のグッズとなっていたジャケットについて触れ「僕はすごく気に入っているんです。韓国のも後ろに刺繍があるの良かったし、日本のも良くて胸にキャラクターがいて」と韓国公演版と日本公演版の両方とも気に入っており「うまく作ったでしょ？」と自身のデザインであることを明かした。
ライブ配信で「Instagramのストーリーにそのデザイン画をアップするね」と予告していた通り、1枚の紙切れに描かれたイラストを公開。イラスト自体は原画のためざっくりとしているものの、中央のキャラクターや「DOUBLE UP」の文字、細かい英文が入る配置などはそのままグッズに活かされていることがわかる。
ミンギュの投稿には「多才すぎる」「なんでもできるのかっこいい」「センス抜群」「デザインめっちゃ可愛い」などの反響が寄せられている。
「CXM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」は1月23日〜25日の仁川・インスパイアアリーナを皮切りに、日本では1月31日〜2月1日に愛知県・IGアリーナにて、2月5日〜6日に幕張メッセホール1〜3にて開催された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「多才すぎる」KPOPトップアイドルデザイングッズの原画
◆ミンギュ、グッズの原画公開
同日、グローバルファンダムプラットフォーム「Weverse」の生配信にて、ミンギュはS.COUPS（エスクプス）とのユニット「CxM（シーエックスエム）」初の単独ライブツアー『CXM [DOUBLE UP] LIVE PARTY』のグッズとなっていたジャケットについて触れ「僕はすごく気に入っているんです。韓国のも後ろに刺繍があるの良かったし、日本のも良くて胸にキャラクターがいて」と韓国公演版と日本公演版の両方とも気に入っており「うまく作ったでしょ？」と自身のデザインであることを明かした。
◆ミンギュの投稿に反響
ミンギュの投稿には「多才すぎる」「なんでもできるのかっこいい」「センス抜群」「デザインめっちゃ可愛い」などの反響が寄せられている。
「CXM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」は1月23日〜25日の仁川・インスパイアアリーナを皮切りに、日本では1月31日〜2月1日に愛知県・IGアリーナにて、2月5日〜6日に幕張メッセホール1〜3にて開催された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】