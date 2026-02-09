Crystal Lake、1年ぶり開催＜HYPERSPACE JAPAN TOUR＞で米・Volumes、台湾・Flesh Juicerと共演
Crystal Lakeが、海外ツアーで出会ったバンドを日本に招いて東名阪を周る＜HYPERSPACE JAPAN TOUR＞を、昨年に続き今年も開催することが決定した。
今回のゲストはアメリカ・LAを拠点に活動し、グルーヴィーかつヘヴィなサウンドで世界的な支持を集めるメタルコアバンドVolumes、台湾で国民的ラウドロックバンドとして圧倒的な存在感を放つFlesh Juicerの2組。ライブは4月1日に東京・吉祥寺SEATA、2日に愛知・新栄シャングリラ、3日に大阪・Yogibo HOLY MOUNTAINにて開催される。
世界中を駆け巡るCrystal Lakeが、“HYPERSPACE＝リスペクトと共鳴によって、国境を越えてバンド同士が引き合う新たな空間”を体現するツアーとして始動させた本企画。2019年以来6年ぶりの開催となった昨年より、今年はそのコンセプトをさらに深化させた形となる。国境を越えた3組の音楽が交差する瞬間をぜひ会場で体感してほしい。
■＜HYPERSPACE JAPAN TOUR 2026＞
2026年4月1日(水) 東京 吉祥寺SEATA
2026年4月2日(木) 名古屋 新栄シャングリラ
2026年4月3日(金) 大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN
＜出演者＞
Crystal Lake
Volumes
Flesh Juicer
＜チケット販売スケジュール＞
一般発売：2/9(月)10:00- (先着)
＜券種＞
一般先着 (eplus)
・前売チケット：\7,900
・U-25チケット：\4,900
・3DAY PASS (ラミパス付)：\22,000
チケットリンク：https://eplus.jp/hyperspace/
■7th Album『The Weight of Sound』
2026年1月23日(金)発売
配信リンク：https://crystal-lake-band.lnk.to/TheWeightOfSound-AlbumEU
▼収録曲
01.エヴァーブラック feat. デイヴィッド・サイモニッチ
02.ブラッドゴッド feat. テイラー・バーバー
03.ネヴァースリープ feat. マイク・テリー
04.キング・ダウン
05.ジ・アンダートウ feat. カール・シューバック
06.ザ・ウェイト・オブ・サウンド
07.クロッシング・ネイルズ
08.ディストピア feat. ジェシー・リーチ
09.シナー
10.ドント・ブリーズ
11.コーマ・ウェイヴ
▼日本盤CDのみボーナストラック
＜Summer Breeze Open Air 2025＞
12.メフィスト (ライヴ)
13.ディスオベイ (ライヴ)
■＜CRYSTAL LAKE & MISS MAY I EUROPEAN CO-HEADLINE TOUR 2026＞
with Special Guests：GREAT AMERICAN GHOST / DIESECT
02/24 The Netherlands Utrecht@Tivoli Pandora
02/25 Belgium Antwerp@Zappa
02/27 Germany Karlsruhe@Substage
02/28 Germany Cologne@Essigfabrik
03/01 Germany Hamburg@Logo
03/02 Germany Berlin@SO36
03/03 Czech Republic Prague@Rock Cafe
03/05 Austria Vienna@Szene
03/06 Germany Munich@Backstage
03/07 Switzerland Geneva@PTR/L’Usine
03/09 Spain Barcelona@Razzmatazz 2
03/10 Spain Madrid@Copérnico
03/11 Portugal Lisbon@LAV Lisboa ao Vivo
03/12 Spain Vitoria@Jimmy Jazz
03/14 France Paris@Nouveau Casino
03/15 France Lille@The Black Lab
03/16 UK Southampton@The Brook
03/17 UK Cardiff@Tramshed
03/19 UK London@O2 Academy Islington
03/20 UK Manchester@Club Academy
03/21 UK Glasgow@The Garage
03/22 UK Birmingham@O2 Academy2
■＜SAND & Crystal Lake pre “FURIOUS WORLD FEST 2026”＞
4月4日(土) 大阪・難波 Yogibo Meta Valley / Holy Mountain
open12:00 / start13:00
▼出演者
【International】
SUBZERO(USA)
NASTY(GERMANY)
VOLUMES(USA)
WHISPERS(THAILAND)
FLESH JUICER(TAIWAN)
【Domestic】
CRYSTAL LAKE
SAND
NOISEMAKER
FACECARZ
KRUELTY
GATES OF HOPELESS
PROMPTS
VIEW FROM THE SOYUZ
LAST DAY DREAM
REVERSE BOYZ
TERMINATION
RECLUSE
GRAUPEL
▼チケット
一般：ADV 9,000円 / DOOR 10,000円
VIP：ADV 13,000円 / DOOR -
学生：ADV 5,500円 / DOOR 6,500円
高校生：ADV 3,500円 / DOOR 4,500円
15歳以下：FREE
受付URL：https://eplus.jp/fwf/
主催・キュレーション：MAKOTO(SAND) / YD(Crystal Lake)
■＜Of Mice & Men 2026 Australian Tour＞
with Special Guests：Crystal Lake
05/05 Perth@Magnet House
05/07 Adelaide@Lion Arts Factory
05/08 Melbourne@170 Russell
05/09 Sydney@Manning Bar
05/10 Brisbane@The Triffid
■Crystal Lake主催＜TRUE NORTH FESTIVAL 2026＞
11月22日(日) 東京・豊洲PIT
open12:00 / start13:00
2ステージ制：Alpha Stage / Omega Stage
※出演アーティストやチケット情報は後日発表
