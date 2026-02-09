ハロー！プロジェクトが、2026年2月13日（金）にハロー！プロジェクトの全楽曲を各サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスにて解禁および世界同時配信することを発表した。

これはハロー！プロジェクトが“結成30周年”を迎える2028年までの期間で取り組む「Hello! 30th Anniversary Project」の一環として行なわれるもの。現在活動中の7組、モーニング娘。’26、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクル及びハロプロ研修生の最新楽曲を始め、ハロー！プロジェクトの過去作品を含めた計1378曲が解禁となる。

2024年から順次解禁してきたハロプロ作品1841曲を合わせ、全3219曲がサブスクで聴けるようになる形だ。 2月9日（月）18：00には特設サイトがプレオープンを迎えた。

ハロー！プロジェクトでは今後、ハロー！プロジェクトヒストリーや著名人によるプレイリスト企画、ユーザー参加型による企画も順次更新予定。

■これまでにサブスク解禁されていた主なアーティスト

・2024/6/7〜 太陽とシスコムーン

・2025/1/3〜 メロン記念⽇ / Berryz⼯房 / ℃-ute / Buono! / 真野恵⾥菜

・2025/2/24〜 松浦亜弥 / 後藤真希 / 藤本美貴

・2025/3/29〜 中澤裕子 / 飯田圭織 / 安倍なつみ / タンポポ / プッチモニ / ミニモニ。 / W / 美勇伝

・2025/7/19〜 こぶしファクトリー