ハロー！プロジェクト、全曲サブスク解禁
ハロー！プロジェクトが、2026年2月13日（金）にハロー！プロジェクトの全楽曲を各サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスにて解禁および世界同時配信することを発表した。
これはハロー！プロジェクトが“結成30周年”を迎える2028年までの期間で取り組む「Hello! 30th Anniversary Project」の一環として行なわれるもの。現在活動中の7組、モーニング娘。’26、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクル及びハロプロ研修生の最新楽曲を始め、ハロー！プロジェクトの過去作品を含めた計1378曲が解禁となる。
2024年から順次解禁してきたハロプロ作品1841曲を合わせ、全3219曲がサブスクで聴けるようになる形だ。 2月9日（月）18：00には特設サイトがプレオープンを迎えた。
ハロー！プロジェクトでは今後、ハロー！プロジェクトヒストリーや著名人によるプレイリスト企画、ユーザー参加型による企画も順次更新予定。
■これまでにサブスク解禁されていた主なアーティスト
・2024/6/7〜 太陽とシスコムーン
・2025/1/3〜 メロン記念⽇ / Berryz⼯房 / ℃-ute / Buono! / 真野恵⾥菜
・2025/2/24〜 松浦亜弥 / 後藤真希 / 藤本美貴
・2025/3/29〜 中澤裕子 / 飯田圭織 / 安倍なつみ / タンポポ / プッチモニ / ミニモニ。 / W / 美勇伝
・2025/7/19〜 こぶしファクトリー
■ハロー！プロジェクト サブスクリプション解禁詳細
配信開始 2026年2月13日（金）0：00 世界同時配信
配信楽曲数 全1378曲
主な楽曲解禁アーティスト ：
モーニング娘。/アンジュルム/Juice＝Juice/つばきファクトリー/BEYOOOOONDS/OCHA NORMA/ロージークロニクル／ハロプロ研修生
配信サービス一覧 ：
Apple Music、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、AWA、iTunes Store、レコチョク、mora ほか
特設サイト https://up-front-works-sp.com/subscription/
各種ストリーミング ※配信時間は各サービスによって多少時間差が生じる可能性がございます。
モーニング娘。 https://nex-tone.lnk.to/MorningMusume
アンジュルム https://nex-tone.lnk.to/ANGERME
Juice=Juice https://nex-tone.lnk.to/JuiceJuice
つばきファクトリー https://nex-tone.lnk.to/TSUBAKIFactory
BEYOOOOONDS https://nex-tone.lnk.to/BEYOOOOONDS
OCHA NORMA https://nex-tone.lnk.to/OCHANORMA
ロージークロニクル https://nex-tone.lnk.to/RosyChronicle
ハロプロ研修生 https://nex-tone.lnk.to/HPKensyusei