「短いのが良いけど、適度に女っぽさ欲しい」→【40・50代】に似合う♡「大人のショートボブ」

すっきりと短い髪型に挑戦したいけれど、女性らしさや上品さも残したいもの。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、洗練された印象を与える「ショートボブ」をピックアップしました。今の雰囲気を活かしつつ、軽やかさを手に入れたい人は、ぜひ参考にしてください。

上品な印象を与える、ひし形シルエットのショートボブ

トップにふんわりとした毛束感をもたせ、全体のバランスをひし形に整えたスタイル。首元をグッと絞ってくびれを作ることで、後頭部の丸みが強調されて、横顔も美しく見せられそう。顔まわりの髪はフェイスラインに沿うように内側へ流し、気になる輪郭をさりげなくカバー。軽やかなブラウンカラーが重たさを打ち消し、品のある雰囲気を演出しています。

レイヤーカットで絶壁をカバーする、ナチュラルショートボブ

後頭部の絶壁が気になる人に向いているのが、レイヤーで丸みを出しつつ、ベースをタイトに絞ったデザイン。毛先をさりげなく内側へ流すことで、しっかり作りこんだトップをナチュラルに見せています。細い毛束を丁寧につまんだようなスタイリングが、髪全体に繊細な動きをプラス。くびれの効果で、小顔見えも叶えてくれるかも。

地毛風ブラウンのふんわりショートボブ

レイヤーを施すことで、空気を包み込んだようなふんわり感を加えたショートボブ。毛束を重ねてボリュームを出しているため、トップの厚みが不足しがちな人にもフィットします。カラーは落ち着いた地毛風のブラウンで、派手さを抑えたナチュラルな仕上がりに。耳元に残したおくれ毛をワンカールさせることで、大人ならではの可愛らしさがさりげなく表現されています。

奥行きを感じる、コンパクトな丸みショートボブ

シンプルなショートボブに、カラーリングで立体感を添えたデザイン。ダークブラウンをベースに、ベージュ系の明るい色味を重ねることで、自然なトーンアップを実現しています。髪に明暗が生まれることで、奥行きのある表情に。いつものショートボブをワンランクおしゃれに魅せたい人におすすめのスタイルです。

