先日、初のフルアルバム『I.K.T』(I know Tomorrow)の発売を発表したばかりの 生田絵梨花 が、全国ツアー＜Erika Ikuta Tour 2026『I.K.T』〜I Know Tomorrow〜＞の開催を決定した。

本ツアーは、2026年8月26日（水）のLINE CUBE SHIBUYA公演を皮切りに、全国5都市6公演を巡り、10月14日（水）のNHKホール公演でツアーファイナルを飾る。

2026年4月22日に初の1stフルアルバムをリリース予定。さらに4月放送開始のTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』のエンディングテーマを担当するほか、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』への出演も控え、俳優・アーティストの両面で活躍の幅を広げている。本ツアーでは、アーティストとして新たなフェーズへと進む 生田絵梨花 の表現を体感してほしい。

チケットは、本日2026年2月9日（月）18:00より、ERIKA IKUTA OFFICIAL SITE会員限定にて先行抽選受付がスタートする。

■＜Erika Ikuta Tour 2026『I.K.T』〜I Know Tomorrow〜＞ ■2026年8月26日（水）

LINE CUBE SHIBUYA OPEN 17:30 / START 18:30 ■2026年8月30日（日）

東京エレクトロンホール宮城 OPEN 16:30 / START 17:30 ■2026年9月13日（日）

NHK大阪ホール OPEN 16:30 / START 17:30

■2026年9月20日（日）

よこすか芸術劇場 OPEN 16:30 / START 17:30 ■2026年9月22日（火・祝）

愛知県芸術劇場 大ホール OPEN 16:30 / START 17:30 ■2026年10月14日（水）

NHKホール OPEN 17:30 / START 18:30 【チケット料金】

指定席：9,000円（税込）

※未就学児童入場不可／6歳以上有料

※電子チケットのみ（発券開始は各公演3日前）

※客席を含む会場内の映像・写真が公開される場合があります 【チケット先行受付】

ERIKA IKUTA OFFICIAL SITE会員先行（抽選）

受付期間：2026年2月9日(月)18:00〜2月23日(月・祝)23:59

詳しくはTICKETページをご確認ください。

ERIKA IKUTA OFFICIAL SITE：https://erikaikuta.jp/ticket/