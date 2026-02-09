生田絵梨花、全国ツアー＜Erika Ikuta Tour 2026『I.K.T』〜I Know Tomorrow〜＞開催決定
先日、初のフルアルバム『I.K.T』(I know Tomorrow)の発売を発表したばかりの 生田絵梨花 が、全国ツアー＜Erika Ikuta Tour 2026『I.K.T』〜I Know Tomorrow〜＞の開催を決定した。
本ツアーは、2026年8月26日（水）のLINE CUBE SHIBUYA公演を皮切りに、全国5都市6公演を巡り、10月14日（水）のNHKホール公演でツアーファイナルを飾る。
2026年4月22日に初の1stフルアルバムをリリース予定。さらに4月放送開始のTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』のエンディングテーマを担当するほか、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』への出演も控え、俳優・アーティストの両面で活躍の幅を広げている。本ツアーでは、アーティストとして新たなフェーズへと進む 生田絵梨花 の表現を体感してほしい。
チケットは、本日2026年2月9日（月）18:00より、ERIKA IKUTA OFFICIAL SITE会員限定にて先行抽選受付がスタートする。
■＜Erika Ikuta Tour 2026『I.K.T』〜I Know Tomorrow〜＞
■2026年8月26日（水）
LINE CUBE SHIBUYA OPEN 17:30 / START 18:30
■2026年8月30日（日）
東京エレクトロンホール宮城 OPEN 16:30 / START 17:30
■2026年9月13日（日）
NHK大阪ホール OPEN 16:30 / START 17:30
■2026年9月20日（日）
よこすか芸術劇場 OPEN 16:30 / START 17:30
■2026年9月22日（火・祝）
愛知県芸術劇場 大ホール OPEN 16:30 / START 17:30
■2026年10月14日（水）
NHKホール OPEN 17:30 / START 18:30
【チケット料金】
指定席：9,000円（税込）
※未就学児童入場不可／6歳以上有料
※電子チケットのみ（発券開始は各公演3日前）
※客席を含む会場内の映像・写真が公開される場合があります
【チケット先行受付】
ERIKA IKUTA OFFICIAL SITE会員先行（抽選）
受付期間：2026年2月9日(月)18:00〜2月23日(月・祝)23:59
詳しくはTICKETページをご確認ください。
ERIKA IKUTA OFFICIAL SITE：https://erikaikuta.jp/ticket/
■リリース情報
2026年4月22日(水) RELEASE
1st.FULL ALBUM 「I.K.T」(I know Tomorrow) 特設サイト
https://erikaikuta.jp/s/m12/page/1st_al_release?ima=5247