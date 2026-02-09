ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が8日（日本時間9日）に行われ、日本は2大会連続で銀メダルを獲得した。早朝の激闘に列島が揺れたが、その余波が思わぬところに波及している。

俳優の松山ケンイチはこの日午前10時過ぎ、Xを更新。スマホゲーム「ディズニーツムツム」のプレー画面を掲載し、「やっとセフィロス成敗しました長い戦いでした」と投稿した。そして、ほどなくして引用ポスト。「お気づきだろうか。早朝のフィギュア団体最終決戦が凄過ぎて感極まって名前を変えてしまっていることを」と投稿した。画像をよく見ると、ユーザー名が「祝！団体銀」となっている。

よほど日本の銀メダルに興奮したのだろう。ファンからは「本当だ、気付かなかった！」「朝見た時気が付いてたけど敢えて言いませんでした！」「名前でお祝いwww」「お名前見たときに、アレ？と思ってたら、やはりそうでしたか！」「ホントだ！」「それで名前がこんな感じの名前なんだね」などの反響が寄せられていた。



