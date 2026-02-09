ディーアイジーは、人気作品『しゅごキャラ！』に登場するキャラクターたちの新たな魅力を引き出す「Charafu Light」ブランドのフェアを、全国のアニメイト店舗とアニメイト通販にて開催します。

煌めくアートテイストで彩られた限定グッズや、購入特典のトレーディングカードが登場し、ファン必見のイベントです。

ディーアイジー「『しゅごキャラ！』Charafu Lightフェア in アニメイト」

開催期間：2026年2月7日(土)〜2026年2月23日(月・祝)

開催場所：池袋本店、秋葉原店、名古屋店、大阪日本橋店、京都店、福岡パルコ店、仙台店、札幌店、アニメイト通販

『しゅごキャラ！』のキャラクターたちが放つ眩い煌めきを、多彩な光源の瞬きとテクスチャーで表現する「Charafu Light」ブランドのフェアが、アニメイトで開催されます。

期間中には、アートテイストでデザインされた限定グッズが多数登場し、作品の世界観を新たな視点から楽しめます。ファンにとっては見逃せない、特別なアイテムがラインナップされます。

フェア特典「トレーディングカード」（全6種）

フェア期間中に『しゅごキャラ！』関連のキャラクターグッズを2,200円(税込)購入するごとに、トレーディングカードが1枚プレゼントされます。

特典のトレーディングカードは、パステル調のフレームにキャラクターイラストを配した全6種類のデザインです。それぞれ「Amulet Heart」「Amulet Spade」「Amulet Clover」「Amulet Diamond」「Amulet Angel」「Amulet Fortune」の名称が記されており、コレクションしたくなる魅力があります。裏面には『しゅごキャラ！』のロゴがプリントされています。

「Charafu Light」アートテイストのグッズラインナップ

「Charafu Light」のコンセプトを体現した、煌めくアートテイストのグッズが多数ラインナップされています。

日常使いからコレクションまで、様々なシーンで『しゅごキャラ！』の世界を楽しめるアイテムが揃います。

アクリルスタンド（全6種）

価格：各1,760円(税込)

キャラクターたちが煌めくデザインで表現されたアクリルスタンドです。デスクや棚に飾れば、作品の世界観を身近に感じられます。

トレーディング缶バッジ（全6種）

価格：1パック660円(税込)／1BOX3,960円(税込)

どのキャラクターが出るかはお楽しみのトレーディング缶バッジです。コレクションしてバッグやポーチに付けても可愛らしいアイテムです。

トレーディングアクリルキーホルダー（全6種）

価格：1パック770円(税込)／1BOX4,620円(税込)

鍵やカバンに付けて持ち歩けるアクリルキーホルダーです。煌めくデザインが、日常に彩りを添えます。

フェア限定ファッション＆雑貨アイテム

今回のフェアでは、ファッションアイテムとしても楽しめるグッズも登場します。これらのアイテムは店頭販売のみで、アニメイト通販での取り扱いはありません。

ラウンドポーチ

価格：3,300円(税込)

可愛らしいデザインで、小物入れとして活躍するラウンドポーチです。日常使いに便利なサイズ感となっています。

リボンヘアバンド

価格：1,980円(税込)

キャラクターをイメージしたデザインのリボンヘアバンドです。お部屋でのリラックスタイムや、イベント参加時にも活躍します。

ハンプティ・ロック チャームセット

価格：3,850円(税込)

作品中のキーアイテムであるハンプティ・ロックを再現したチャームセットです。ファンにはたまらない、細部までこだわったデザインが魅力です。

シュシュ（全2種）

価格：各1,320円(税込)

普段使いしやすいヘアアクセサリーのシュシュです。さりげなく作品愛をアピールできるアイテムとなっています。

スウェット

価格：8,250円(税込)

サイズ：ワンサイズ

ゆったりとしたデザインで、普段のコーディネートに取り入れやすいスウェットです。作品のロゴやモチーフがデザインされた、ファンに嬉しいアイテムです。

「Charafu Light」ブランドのコンセプト

「Charafu Light」は、キャラクターたちが放つ眩い煌めきを、多彩な光源の瞬きとテクスチャーで織りなすディーアイジーの新キャラクターブランドです。

光彩エフェクトをかけたような加工により、ただのキャラクターグッズに留まらない“アートテイスト”な商品展開で、お客様に新たな価値を提供することを目指しています。

ディーアイジーは、精巧で細密な表現を可能にするメーカーとして、スタチュー、プラスチックモデル、可動フィギュアを中心とした玩具・ホビー商品の企画製造販売をおこなっています。「皆様の好奇心をdig dig(ディグディグ)掘り起こしていけるよう」という企業理念のもと、魅力的な商品を生み出しています。

ディーアイジーが贈る「『しゅごキャラ！』Charafu Lightフェア in アニメイト」は、作品の新たな魅力を発見できる特別な機会です。

煌めくアートテイストのグッズや限定特典のトレーディングカードは、ファンにとって忘れられないコレクションとなるでしょう。ぜひこの機会に、お気に入りのキャラクターグッズを手に入れて、作品への愛を深めてください。

ディーアイジー「『しゅごキャラ！』Charafu Lightフェア in アニメイト」の紹介でした。

よくある質問

Q. フェアの開催期間はいつまでですか？

A. 2026年2月7日(土)から2026年2月23日(月・祝)まで開催されます。

Q. フェアはどこで開催されますか？

A. アニメイト池袋本店、秋葉原店、名古屋店、大阪日本橋店、京都店、福岡パルコ店、仙台店、札幌店、およびアニメイト通販にて開催されます。

Q. 特典のトレーディングカードはどのように獲得できますか？

A. 『しゅごキャラ！』関連のキャラクターグッズを2,200円(税込)購入するごとに、トレーディングカードがランダムで1枚プレゼントされます。

Q. フェア限定のファッション＆雑貨アイテムは通販でも購入できますか？

A. ラウンドポーチ、リボンヘアバンド、ハンプティ・ロック チャームセット、シュシュ、スウェットなどのファッション＆雑貨アイテムは、店頭販売のみで通販での取り扱いはありません。

