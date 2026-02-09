YBCアプリの利用者を対象に、今回の衆院選に関するアンケートを行いました。

こちらの結果はあくまで視聴者の方の回答を示すもので、いわゆる「世論調査」の結果ではありません。

質問は「投票先を選んだ決め手」です。回答は1417人からいただきました。ありがとうございました。

結果を見てみます。



回答者を年代別で見ると、60代が最も多く、次いで50代、そして70代、40代、30代…と続いています。





今回の衆院選で「投票先を選んだ決め手は？」との質問に対し、最も多かったのが「政策・公約」でした。563人、全体の40％の方が選びました。次いで多かったのは「政党」で380人、全体の27％でした。続いて「人柄・印象」が351人で25％、「その他」と回答したのは123人で9％でした。それぞれの回答に寄せられた意見を見てみます。最も多かった【政策・公約】とした方からは、・中山町の20代女性は雇用対策や社会保障、夫婦別姓など、議論をしっかりできる人に投票。・戸沢村60代女性「今回は消費税減税に注目。開始のタイミングや財源の捻出先などを比較している」・山形市60代男性「物価高対策など早急に具体的な政策と公約の実現をお願いしたい。など、物価高や消費税に関する課題への解決に向け政策や公約を重視するとの声が多く寄せられました」続いて多かった【政党】と回答した方の声は・村山市60代男性「政党のトップに好感が持てるから」・天童市60代男性「政策を実行できるかどうかは政党にかかっている」・鶴岡市70代女性「国民の生活を理解してくれる政党に委ねたい」政策を実行する政党自体の魅力を重視する意見が寄せられました。そして【人柄・印象】と回答した方からは・山形市30代女性「長い政策を読む気にはなれず結局、印象で選んでしまう」・酒田市40代女性「選挙期間の振る舞いを見て頑張ってほしいと思った」・山形市60代男性「これまでの政治活動にブレがない人を選びます」といった声が寄せられました。今回のアンケートで「人柄・印象」を決め手としたのは特に30代から60代の女性が多い印象でした。一方、【その他】とした回答の中には「決め手に欠け、『消去法』」といった厳しい意見も寄せられました。「政策・公約」を一番の決め手とした方が最も多い結果でした。当選した方にはこうした有権者の思いを受け止め今後の政治活動に取り組んでいってほしいと思います。