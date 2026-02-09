マーシャルワールドジャパンが、大阪・本町にブラジリアン柔術ジム「ALMA FIGHT GYM OSAKA HONMACHI」を2026年2月16日に新規オープンします。

初心者向けの基礎から試合で使える技術まで丁寧に指導するカリキュラムを用意し、ブラジリアン柔術、キックボクシング、MMAの指導を行う格闘技専門ジムです。

マーシャルワールドジャパン「ALMA FIGHT GYM OSAKA HONMACHI」

オープン日：2026年2月16日

所在地：大阪市中央区備後町3-1-6 船場アルファビル2階

アクセス：大阪メトロ本町駅1番出口から徒歩5分

先着30名様に入会金無料、月会費2か月無料、道着プレゼントのオープニングキャンペーンを実施します。

格闘技に特化した専門ジムとして、トレーニングマシンやサンドバックも併設しています。

本町駅徒歩5分の好立地

大阪メトロ本町駅1番出口から徒歩5分の立地で、アクセス抜群です。

忙しい日常でも無理なくトレーニングを習慣化できる環境が整っています。

格闘技ショップ併設

関西初となるマーシャルワールドショップを併設しています。

グローブ、道着、サポーターからアパレルまで、必要な商品をすぐに手に入れることができます。

黒帯全日本王者の直接指導

JBJJFアダルト黒帯全日本王者が直接指導します。

初心者向けの基礎から試合で使える技術まで、論理的かつ丁寧にレクチャーします。

トレーニングマシン完備

最新のトレーニングマシンを完備し、格闘技とフィットネスを両立できます。

筋力・持久力を効率的に強化し、理想のボディへ導きます。

男女別更衣室＆無料シャワー完備

清潔な更衣室とシャワーを完備しており、仕事帰りや予定がある時でも安心です。

トレーニング後の汗を流して、サッパリとした状態で帰宅や外出が可能です。

各種レンタル可能

道着やウェアなどの各種レンタルサービスを行っています。

荷物を減らしたい時や、急に時間が空いた時でも、手ぶらで気軽に来館できます。

プレオープン期間

期間：2026年2月9日〜13日

無料体験会やオープンマットを企画しており、無料で参加できます。

大阪メトロ本町駅から徒歩5分の好立地で、黒帯全日本王者から直接指導を受けられる格闘技専門ジムです。

トレーニングマシンやシャワー完備で、仕事帰りでも気軽に通えます。

ALMA FIGHT GYM「OSAKA HONMACHI」の紹介でした。

よくある質問

Q. オープン日はいつですか？

2026年2月16日にオープンします。

Q. アクセス方法を教えてください

大阪メトロ本町駅1番出口から徒歩5分です。所在地は大阪市中央区備後町3-1-6 船場アルファビル2階です。

Q. オープニングキャンペーンの内容は？

先着30名様に入会金無料、月会費2か月無料、道着プレゼントの特典があります。

Q. 手ぶらで通えますか？

道着やウェアなどの各種レンタルサービスがあるため、手ぶらでも通えます。

Q. プレオープン期間はありますか？

2026年2月9日〜13日にプレオープン期間として、無料体験会やオープンマットを開催します。

