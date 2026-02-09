芸能プロダクション大手、アップフロントエージェンシーは9日、ハロー！プロジェクトの全楽曲を13日午前0時からサブスク解禁し、世界同時配信すると発表した。午後6時から、特設サイトをプレオープンした。

「モーニング娘。'26」ら現在活動中の7組及びハロプロ研修生の最新楽曲を始め、ハロプロの過去作品を含めた計1378曲をサブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスにて解禁。24年から順次解禁していた太陽とシスコムーン、松浦亜弥、後藤真希、ミニモニ。らハロプロ作品1841曲と合わせ、全3219曲をサブスクで楽しむことができる。

ハロー！プロジェクトは2028年に“結成30周年”を迎える。26年から28年までの3年間を「Hello! 30th Anniversary Project」期間とし、さまざまな取り組みを予定しており、サブスク解禁はその先駆けとなる。

◆楽曲解禁アーティスト

「モーニング娘。'26」「アンジュルム」「Juice=Juice」「つばきファクトリー」「BEYOOOOONDS」「OCHA NORMA」「ロージークロニクル」、ハロプロ研修生