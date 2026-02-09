「料金所待ち」は解消されるか？ 高速道路の深夜割引が大幅刷新へ

旅行や帰省などで高速道路を安く利用しようと考えた際、「深夜割引」を思い浮かべる人は多いでしょう。しかし現在、この割引制度に大きなメスが入ろうとしています。「走った分だけ割引」という新制度のポイントや、開始時期が延期された最新状況など、私たちのドライブはどう変わるのでしょうか。

【イラストで見る】高速道路の深夜割引見直しの概要

そもそも高速道路の「深夜割引」は、深夜の交通容量に余裕がある時間帯への利用を促すことで、一般道の沿道環境を改善する目的で導入されました。

現行のルールでは、午前0時から4時のあいだに短時間でも高速道路上にいれば通行料金が一律で「30％割引」になります。この高い割引率は多くのドライバーにとって夜間走行を選ぶ大きな動機となってきましたが、一方で深刻な課題も浮き彫りになっていました。

その筆頭が、割引適用を待つ車両による「料金所付近の滞留問題」です。午前0時の割引開始を狙って、大型トラックなどがサービスエリアの出口や料金所手前で長時間待機する光景が常態化。これが周辺の渋滞を招くだけでなく、ドライバーの長時間労働や休息時間の圧迫といった労働環境の悪化を招く要因として、物流業界全体の問題となっていました。

こうした「0時待ち」の滞留を解消し、より公平かつスムーズに利用できるようにすることが、今回の制度見直しの最大の狙いです。

「0時待ち」解消へ！ 割引は「走った分だけ」のシビアな判定に

導入予定の新制度では、割引対象の時間帯がこれまでの「0時〜4時」から「22時〜翌5時」へと大幅に拡大されます。一方で、割引対象は「その時間帯に実際に走行した分だけ」に限定されるのが大きな変更点です。



深夜割引の長時間待機は0時スタートが原因？（画像：写真AC）



これは、道路上の各所に設置されたETCアンテナを活用し、車両が「どこを何時に通過したか」を正確に判定する仕組みです。これにより、時間外に走った分まで一律で割り引かれる現行制度の不公平感が解消されます。

また、支払いの仕組みもガラリと変わります。料金所での即時割引は廃止され、後日「ETCマイレージサービス」などのポイントとして還元される「後日還元型」に移行します。そのため、割引を受けるには同サービスへの事前登録が必須条件となる点には注意が必要です。

さらに、過労運転や速度超過を防ぐための安全策も導入されます。深夜帯の走行距離には「上限」が設けられ、1時間あたり大型車等は90km、普通車等は105kmを目安に設定。休憩時間を適切に確保しながら、無理のないペースで走行するよう促す仕組みです。

気になる運用開始のスケジュールですが、2025年4月に発生したETCシステム障害の影響により、整備計画に遅れが生じています。再発防止策の検討などを踏まえ、現在は2026年度以降への開始延期が発表されています。

新制度への移行は、ドライバーが割引のために不自然な待機を強いられることなく、自身のペースで安全に走行するための「大きな進化」といえるでしょう。