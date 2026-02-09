「ずっとチームにいたかのよう」「デュエルの３分の２以上を制した」１月にブンデスデビューしたばかりの日本代表DFをドイツ大手紙が絶賛！「ビルドアップでも信じられないほど冷静」
現地２月７日に開催されたブンデスリーガ第21節で、藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智が所属するザンクトパウリはシュツットガルトとホームで対戦。２−１で勝利して、７試合ぶりの白星を挙げた。
この一戦で原がベンチスタート、藤田がメンバー外となったなか、安藤は３バックの中央で先発。３試合連続のフル出場を果たしてチームの勝利に貢献した。
ドイツ大手紙『Bild』は、そんな日本代表DFのシュツットガルト戦のパフォーマンスを高評価。次のように絶賛する。
「この日本人は守備で妥協を許さず、（デニス・）ウンダフのワンチャンスを除いて全てをクリアし、デュエルの３分の２以上を制した。ビルドアップでも信じられないほど冷静沈着だった。まるでずっとザンクトパウリにいたかのようだ」
また、アレクサンダー・ブレッシン監督は、「彼は最初からチームに価値をもたらしてくれることを示した。彼を迎えられて嬉しい」と賛辞を贈っている。
今冬にアビスパ福岡から加入し、１月にブンデスデビューを飾ったばかりの27歳は、早くもチームの欠かせない存在になりつつある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
