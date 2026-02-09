生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、ブランド創設15年目を迎えるキッチンブランド「evercook（エバークック）」から、新生活に合わせて花柄がかわいい限定デザインのフライパンを、ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や一部雑貨店で2月上旬に発売する。

2012年に販売を開始した「evercook（エバークック）」は、「ずっと使いたくなる」をコンセプトに、保証付きのフライパンや鍋を提供している。累計販売枚数は800万枚（ドウシシャ出荷ベース 2025年4月末時点）を超え、多くの消費者に支持を得ている。

今年ブランド創設15年目を迎えることから、愛用している消費者に感謝の気持ちを込めて、15周年を盛り上げる様々な製品・企画を用意している。

第一弾となる同製品は、15周年限定デザインのフライパン。evercookのフライパンの中から人気のサイズやセットをセレクトし、白いお花をモチーフに北欧雑貨やナチュラルインテリアを思わせる、温かみのある雰囲気のフライパンに仕上げた。新生活に合わせて自宅用のフライパンを新調するのはもちろん、贈り物にもおすすめの可愛らしいデザインになっている。





商品特長は、ブランド創設15年目を迎えることから企画された限定デザインとのこと。ライトグレーのフライパン本体に、手書き風の白い花が描かれている。春らしく、明るくてかわいらしいイメージのフライパンになっている。evercookのフライパンは「ツルすべの使い心地」が長持ちすることを大きな強みとしており、こびりつきにくさの象徴として「目玉焼き」をブランドアイコンとしている。同製品にも、花に紛れて、目玉焼きがデザインされている。

同製品はガス火専用フライパン。オール熱源対応のフライパンはIHヒーターに対応するためのIH盤が埋め込まれているが、同製品ではそれがないので軽くて扱いやすいという。

独自技術のふっ素樹脂コーティングで、ツルすべの使い心地が続く。こびりつきやすい料理である目玉焼きや焼きそば、餃子などもするんと盛り付けができ、油汚れもゴシゴシと力を入れずに落とせる。



「フライパン20cm（EGFP20PGY）」

「フライパン20cm（EGFP20PGY）」は、目玉焼きを焼いたり副菜を炒めたりするのにちょうどよい、小さめサイズ。1人分ならば肉を焼いたり野菜を炒めたりメイン料理も作れるサイズ感になっている。



「フライパン26cm（EGFP26PGY）

「フライパン26cm（EGFP26PGY）」は、大きさ・重さのバランスがよく、evercookフライパンで一番人気のサイズ。家族分のメイン料理も一度に作れるサイズ感になっている。



「フライパン28cm（EGFP28PGY）」

「フライパン28cm（EGFP28PGY）」は、家族の多い家庭やまとめて作り置きをしたい人におすすめの大きめサイズ。焼き面積が一番広いフライパンなので、餃子やステーキなど重ならないように調理したい料理に最適だとか。



「フライパン28cm深型（EGDP28PGY）」

「フライパン28cm深型（EGDP28PGY）」は、大きくて深さのある、大容量サイズ。カレーのような煮込み料理や、豚汁のような具沢山の汁物もたっぷり調理可能になっている。



「フライパン6点セット（EFGST6PGY）」

「フライパン6点セット（EFGST6PGY）」は、着脱式のフライパンセット。大・小フライパンとポット（鍋）の組み合わせで、このセットがあれば様々な料理が作れる。取っ手が取れるから、オーブン調理、食洗機使用、コンパクト収納が可能とのこと。

ふっ素樹脂コーティングがはがれにくく、「こびりつきにくい自信」があるから、内面ふっ素樹脂コーティングのはがれには500日保証が付いている。

evercookは接着剤を使わずにふっ素樹脂コーティングをかける、バインダーフリー製法を採用している。フライパンの素材である「アルミニウム」とツルすべの使い心地を実現するために重大な要素である「ふっ素樹脂コーティング」は相性が悪く、剥がれやすい特徴を持っている。そのため一般的なふっ素樹脂コーティングのフライパンは接着剤を使ってこの2つをくっつけているものが多いという。しかし、接着剤は熱に弱いため、フライパンとして使用しているうちに接着剤が剥がれ、それによってふっ素樹脂コーティングも剥がれて、こびりつきやすくなってしまう。evercookは接着剤を使わないバインダーフリー製法のため、接着剤の剥がれによるふっ素樹脂コーティングの剥がれは起こらない。また、evercookフライパンは本体のアルミニウム合金の表面に目に見えない細かい突起のある独自のアンカー構造を施しているため、ふっ素樹脂コーティングをつかんで離さない。さらに、フライパン本体のアルミニウムとふっ素樹脂コーティングの間に、アルマイトコーティングを施している。アルマイトコーティングとは酸化被膜のことで、塩分に強いという特徴がある。もし、ふっ素樹脂コーティングに傷がついてしまっても、このアルマイトコーティングのおかげでアルミニウムの腐食を防いでくれるため、こびりつきにくくツルすべが続く。

［小売価格］

evercook ガス火専用 フライパン20cm 花柄グレー：3630円

evercook ガス火専用 フライパン26cm 花柄グレー：4400円

evercook ガス火専用 フライパン28cm 花柄グレー：4950円

evercook ガス火専用 フライパン28cm深型 花柄グレー：5500円

evercook fit ガス火専用フライパン 6点セット 花柄グレー：1万5400円

（すべて税込）

［発売日］2月上旬

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp