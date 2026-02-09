ピジョンは、野菜が不足しがちな幼児期の子どもに向けた「すくすくタブレット いちご味」を、2月9日から全国のベビー用品専門店・ドラッグストア、同社公式オンラインショップで販売を開始する。また、発売を記念し、抽選で50名に同商品を試せるキャンペーンを開催する。

心も体も著しく成長する幼児期、健やかな成長のためには栄養バランスの取れた食事がとても大切といわれている。一方で、同社が実施した調査（n＝2765 2023年11月ピジョン調べ 幼児食に関する調査 対象：1才0ヵ月〜3才11ヵ月の子どものいる女性）では、幼児期の子どもがいる家族が、子どもの食事に対して、「栄養がバランス良く摂れているか」「野菜が十分足りているか」「子どもの食べムラや好き嫌いがある」といった悩みを抱えていることが明らかになった。





同社は、そのような幼児期の子どもの食事や栄養に関する悩みのうち、特に「野菜が十分足りているのか」といった不安に寄り添うため、1才6ヵ月頃から食べられる「すくすくタブレット いちご味」を開発した。

今回発売する「すくすくタブレット いちご味」は、1日2粒（目安）で14種類のビタミン・ミネラル（亜鉛、カルシウム、マグネシウム、ナイアシン、パントテン酸、V.A、V.B1、V.B2、V.B6、V.B12、V.C、V.D、V.E、葉酸）が摂取でき、野菜が不足しがちな子どもの栄養をサポート（複数種のビタミン・ミネラルを配合しているが、野菜不足による不足栄養素を完全に補えるものではない）する。また、「1日不足分の鉄分」（「国民・健康栄養調査（平成28年）」1〜2歳の摂取量（中央値）と、「日本人の食事摂取基準（2025年版）」 1〜2歳の推奨量の差分量を2粒に配合）も併せて摂取できる。子どもに人気のいちご味で、タブレット形状なので、家でも外出先でも場所を選ばずさっと食べられ、おやつや食後のご褒美として、いつでも、どこでも、美味しく、楽しく食べられる。



「すくすくタブレット いちご味」

野菜にはビタミンやミネラルなど大切な栄養が豊富に含まれている。同商品は、幼児期の子どもの栄養バランスを考えて厳選した14種類の成分を配合。1日2粒で野菜が不足しがちな子どもに向けてビタミンとミネラルの栄養をサポートする。

鉄は体の成長に重要な栄養素だが、食品から摂取しにくい栄養素でもある。実際に、1日分の鉄の推奨量4.0mgに対して摂取量は3.49mgと足りていない。同製品は1日2粒で1〜2才の推奨量と摂取量の差分量を補える設計にしている。

同製品を試用した人の全員が「手軽に栄養が摂れる」と回答（n＝66 2025年2月ピジョン調べ すくすくタブレット いちご味に関するホームユース調査 対象：1才6ヵ月〜2才11ヵ月の子どものいる女性）。子どもに人気のいちご味でほんのり甘く、タブレット形状なので、食べやすいのが特長だという。家庭での使用はもちろん、外出先でもさっとあげられ、おやつ・食後のデザートやご褒美、親子一緒に食べるなど、あらゆるシーンで使える。また、タブレットは中央に空洞があり、気管をふさぎにくい形状のため、幼児期の子どもでも安心して使える。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月9日（月）

ピジョン＝https://www.pigeon.co.jp