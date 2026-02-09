おやつカンパニーは、大人のリフレッシュタイムにもぴったりな味わいのポテトスナック菓子「ポテト丸」の新定番フレーバーとして「ポテト丸（じゃがバター味）」を、2月9日から発売する。

ひとくちサイズで食べやすいコロコロッと丸いカタチが生む、カリッサクッとした軽快な食感、口の中でホロホロッとほどける独特の食感変化を楽しめるポテト丸は、ひとくちで手軽にリフレッシュできる小粋な新感覚ポテトスナック菓子。日常のホッとひと息つきたいひとときに、ポテトの美味しさと旨みを味わえる「ポテト丸」を是非、楽しんでほしい考え。



「ポテト丸（じゃがバター味）」

食事と食事の間の小腹が空いた時に食べる「おやつ」。スナック菓子のアンケート調査（同社調査（方法：インターネット調査 時期：2024年9月 サンプル：1200名（10〜60代 男女）））によると、スナック菓子を食べる理由として「おいしいから（57％）」「小腹満たしとして適しているから（47％）」に次いで「気分転換になるから（32％）」と、エネルギー補給だけでなく精神面での喫食理由が上位に挙がってくる。さらにスナック菓子を購入する際には「味（55％）」「価格（54％）」に次いで「食感（36％）」を重視していると回答しており、味だけでなく食感もこだわって「おやつ」を選んでいることが分かっている。そんな勉強に仕事に家事にと慌ただしい毎日の中で、“気分転換”にもぴったりな“心地よい食感”が特徴のおやつが、ひとくちサイズのポテトスナック「ポテト丸」だという。



「ポテト丸（じゃがバター味）」６袋入

2019年の発売以来、子どもでも食べやすいひとくちサイズのポテトスナック菓子として親しまれている「ポテト丸」は、ポテトを使った生地を細かくカットし、ぎゅ〜っとひとくちサイズに固めているため、口に入れた瞬間のカリッサクッとした軽快な食感と、口の中で生地がホロホロッとほどける独特の食感変化を楽しめる。

瀬戸内の花藻塩を使用し、まろやかな塩気とあと引く旨味が広がる定番の「うすしお味」に加えて、新定番フレーバーとして「じゃがバター味」が登場。口に入れた瞬間にバターの香りがふわっと広がり、ポテトの旨みが引き立つ味わいに仕上げた。

勉強や家事、仕事の合間など日常のちょっとひと息つきたいリフレッシュタイムに是非、「ポテト丸」を楽しんでほしいという。

［小売価格］

ポテト丸（じゃがバター味）：168円前後

ポテト丸（じゃがバター味）6袋入：319円前後

（すべて税込）

［発売日］

ポテト丸（じゃがバター味）

コンビニエンスストア：2月9日（月）

スーパーマーケットなど：3月2日（月）

※取扱い状況は企業および店舗によって異なる

ポテト丸（じゃがバター味）6袋入：3月2日（月）

おやつカンパニー＝https://www.oyatsu.co.jp