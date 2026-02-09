サッポロビールは、RTD商品（Ready to Drink の略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料）「サッポロサワー 氷彩1984」を昨年12月製造分から順次パッケージリニューアルし、「サッポロサワー 氷彩1984 晴れやかライム仕立て」を2月10日に数量限定発売する。



「サッポロサワー 氷彩1984 晴れやかライム仕立て」

「氷彩」ブランドは1984年に誕生し、ワインを蒸留したホワイトブランデー仕立て（ホワイトブランデー一部使用。ブランデー香料を使用しホワイトブランデーの味わいを表現している）のプレーンサワーとして、繁盛店の美味しい食事と一緒に長年愛されてきた。シンプルながら満足感のある、すっきりフルーティーな味わいが特長になっている。

今回のリニューアルでは、氷彩ならではの味わいや美味しさをより直感的に感じてもらえるよう、缶体の左上に「すっきりフルーティー」という味覚特長を記載するとともに、裏面にグラスに注いだデザインを配置し、今にも飲みたくなるような美味しさを表現した。

また、昨年4月に発売し好評を得た「サッポロサワー 氷彩1984 晴れやかライム仕立て」を、今年も発売する。同商品は、ホワイトブランデー仕立てのまろやかな口当たりはそのままに、晴れ晴れとした気分で楽しめる、ライムの爽やかな味わいが特長となっている。パッケージは、青緑の背景色と、裏面にライムを加えたグラスデザインを配置することで、ライムの爽やかな味わいを直感的に表現した。ぜひ、繁盛店で長年親しまれてきた氷彩の定番の美味しさを楽しんでほしいという。

同社は今後も「お酒」の新しい魅力を提案し、消費者の食中酒ニーズに応えていくとともに、新たな市場を創造していく考え。

リニューアルポイント（パッケージ）は、氷彩ならではの味わいや美味しさをより直感的に感じてもらえるよう、缶体の左上に「すっきりフルーティー」という味覚特長を記載した。裏面にはグラスに注いだデザインを配置し今にも飲みたくなるような美味しさを表現している。

「サッポロサワー 氷彩1984 晴れやかライム仕立て」は、繁盛店で愛される氷彩の親しまれる定番の飲み方、晴れやかなライム仕立てになっている。ワインを蒸留したホワイトブランデー仕立ての、まろやかな口当たり。晴れ晴れとした気分で楽しめる、ライムの爽やかな味わいが特長だという。

デザインは、青緑色の背景色で、晴れ晴れとした爽やかな季節を表現した。裏面にはグラスに注いだデザインを配置し今にも飲みたくなるような美味しさ表現。グラスデザインにライムを加え、ライムの爽やかな味わいを表現している。

［小売価格］

350ml缶：159円

500ml缶：216円

（すべて税別）

［発売日］

サッポロサワー 氷彩1984：2025年12月製造分から順次切替

サッポロサワー 氷彩1984 晴れやかライム仕立て：2月10日（火）

サッポロビール＝https://www.sapporobeer.jp