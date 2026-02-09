演歌歌手・三山ひろし（45）と市川由紀乃（50）が9日、大阪新歌舞伎座で13日に開幕する「三山ひろし特別公演 市川由紀乃特別出演公演」（28日まで）の取材会を行った。

同公演は松竹新喜劇の藤山扇治郎（39）、渋谷天笑（42）ら新喜劇メンバーが参加し、劇団の名作「紺屋と高尾」「幽霊東下り」を日替わりで上演。

これまでの座長公演では、オリジナル演目を演じてきた三山にとって「松竹新喜劇の名作」「藤山寛美さんが演じてきた役」とハードルは高く「これまで、どんな仕事も即答でやってきたんですけど、さすがに今回は2日ほど考えた」と明かした。

プレッシャーを感じながらの稽古だったが劇団のベテラン、渋谷天外（71）から「2人の世界観でええんちゃうか？」と言われ肩の力が抜けたという。

「紺屋…」で花魁（おいらん）・高尾太夫を演じる市川は20キロの衣装にカツラ、高げたと負担は大きく「体力作りじゃないですけど、スクワットをしたり、エスカレーター、エレベーターを我慢して階段を使ったり。でも一度は花魁姿に憧れていたのでとってもうれしい」とにっこり。

一昨年に卵巣がんを患い、抗がん剤治療を続ける市川だが「まだ手足のシビレはあるんですけれど、今はそのシビレも治療だと思い、このシビレが取れた時こそ“病気が消えていったんだ”と思えるように今を楽しんでるぐらいです」と前向きに語った。