お笑い芸人ゆりやんレトリィバァ（35）が9日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。恋愛について語った。

ゆりやんは25年にアーティストデビューし、本格的に音楽活動を開始、「『難波ワンバーワン』という曲を、この前、サードシングルで…」と伝えた。

「私の実際の失恋を元に作っていただきました」と明かし、「大阪に住んでいる時に片思いをしていまして。その人がなかなか振り向いてくれずに、大阪と東京を仕事で行ったり来たりしながら。好きだったんですけども、好きです、好きですと追いかけて、追いかけて…。振り向いてくれずに涙を流して。付き合っていたわけではないんですけども」と振り返った。

そして、「最終的にダメだった？」と聞かれると、「はい。ゆりやんとは付き合えないですと。遠回しにOKもらってます」と答えた。黒柳から「フフフフ…遠回しに…それでもOKなの？」と尋ねられると、「OKと信じたいです」と打ち明けた。

現在の恋愛を聞かれると「今は…すてきな人は、見つけ…見つかってます」と答えた。「その方にはおっしゃってない？」の質問には「心で…。今まで好きな気持ちを好きだ、好きだって押しつけていたんですけど。気づいたんです。本当の好きっていうのは、自分の気持ちを押しつけることではなくて、相手の幸せを願うことだと。なので今は勝手に願ってます、その方の幸せを」と語った。

黒柳に「みんながそう思っていればいいんですよね。自分の中でだけ思っていればね」とアドバイスを受けると、「うれしいです、そのように言っていただけて」と笑顔を見せた。