【Fighting Girls Collection THE KING OF FIGHTERS XV クーラ・ダイアモンド】 10月 発売予定 価格： 19,910円（通常版） 20,460円（あみあみ限定版）

GOLDENHEADは、フィギュア「Fighting Girls Collection THE KING OF FIGHTERS XV クーラ・ダイアモンド」を10月に発売する。価格は通常版が19,910円、あみあみ限定版が20,460円。

本商品はイラストレーターhncl氏による描き下ろしイラストをもとに、闘う女性を立体化するフィギュアシリーズ「Fighting Girls Collection」第1弾として、格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS XV」からクーラ・ダイアモンドが1/7スケールフィギュア化したもの。

クーラらしい無邪気さを感じさせる表情や、軽やかでどこか余裕を漂わせる佇まいが再現されている。イラストの空気感を尊重しつつ、立体ならではの存在感が追求され、スーツデザインや質感なども細かく造形されている。

また、あみあみ限定版には「冷気ブレス顔」フェイスパーツが付属する。

Fighting Girls Collection THE KING OF FIGHTERS XV クーラ・ダイアモンド

10月 発売予定

価格： 19,910円（通常版）

20,460円（あみあみ限定版）

スケール：1/7

サイズ：全高約240mm(台座含む)

【あみあみ限定版】

(C) SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.