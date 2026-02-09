「THE KING OF FIGHTERS XV」より「クーラ・ダイアモンド」がFighting Girls Collectionシリーズで立体化あみあみ限定版には「冷気ブレス顔」フェイスパーツが付属
【Fighting Girls Collection THE KING OF FIGHTERS XV クーラ・ダイアモンド】 10月 発売予定 価格： 19,910円（通常版） 20,460円（あみあみ限定版）
10月 発売予定 【あみあみ限定版】
GOLDENHEADは、フィギュア「Fighting Girls Collection THE KING OF FIGHTERS XV クーラ・ダイアモンド」を10月に発売する。価格は通常版が19,910円、あみあみ限定版が20,460円。
本商品はイラストレーターhncl氏による描き下ろしイラストをもとに、闘う女性を立体化するフィギュアシリーズ「Fighting Girls Collection」第1弾として、格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS XV」からクーラ・ダイアモンドが1/7スケールフィギュア化したもの。
クーラらしい無邪気さを感じさせる表情や、軽やかでどこか余裕を漂わせる佇まいが再現されている。イラストの空気感を尊重しつつ、立体ならではの存在感が追求され、スーツデザインや質感なども細かく造形されている。
また、あみあみ限定版には「冷気ブレス顔」フェイスパーツが付属する。
Fighting Girls Collection THE KING OF FIGHTERS XV クーラ・ダイアモンド
10月 発売予定
価格： 19,910円（通常版）
20,460円（あみあみ限定版）
スケール：1/7
サイズ：全高約240mm(台座含む)
(C) SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.