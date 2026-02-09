「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」

3月7日(土)・8日(日)、デビュー後初となる来日イベント(1st JAPAN FANSIGN EVENT「ALLDAY PROJECT」)の開催を発表し、期待を集めている"オルデプ"ことALLDAY PROJECT(ADP)。

K-POP界では珍しい男女混合グループとして注目を集めた彼らは、BLACKPINKを生み出した音楽プロデューサー・TEDDYが設立したTHE BLACK LABELより2025年6月にデビューを飾った5人組。HIPHOPとK-POPが融合したハイセンスな音楽性がバズり、「FAMOUS」(6月23日発売)でのデビュー直後から音源チャートを席巻。12月8日に満を持してリリースした、グループの名を冠した1st EP「ALLDAY PROJECT」が大きな反響を巻き起こしている。

■ALLDAY PROJECTを知るための"入門編"ともいうべき神回に！"韓ドラOSTの神"こと10CM(シプセンチ)がMCを務める「THE SEASONS」に初出演

アユネク出身のヨンソや、Trainee A出身のウチャンら、ALLDAY PROJECTが個々の高い実力を示した「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」 (C)KBS

楽曲だけでなくグループとしても人気の高さを証明した1st EPを引っ提げての初のカムバック活動では、音楽番組を中心に精力的なメディア露出を展開。中でも、収録曲をライブで初披露し、その圧倒的な実力とカリスマ性を見せつけたのが、韓国KBSの本格音楽ショー「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」だ。

「THE SEASONS」シリーズは、季節ごとにMCが交代するユニークなコンセプトの音楽トークショー。番組初の"俳優MC"として話題を集めたパク・ボゴムほか、プロデューサーとしても活躍するラッパーのZICO、MZ世代を代表する女性ラッパーのイ・ヨンジら実力派がホストを歴任。現在は、アジアツアー「To 10CM: Chapter 1」をスタートさせ、1年7ヶ月ぶりの単独日本公演にも期待がかかる"韓ドラOSTの神"こと10CM(シプセンチ)が8代目MCを務めている。

■YOUNGSEO(ヨンソ)、ANNIE(アニー)、BAILEY(ベイリー)、WOOCHAN(ウチャン) TARZZAN(ターザン)の華やかなプロフィール

その10CMが"アベンジャーズ"と喩えたように、5人それぞれが特筆すべきバックグラウンドを持つことで知られるALLDAY PROJECT。

ILLITを輩出したオーディション番組「R U Next?」(通称・アユネク)で選抜されながらも直前に脱退し、今回のデビューへと繋がった"マンネ(末っ子)"のYOUNGSEO(ヨンソ)、"韓国10大財閥"の1つである新世界グループ会長の令孫として知られるANNIE(アニー)、aespa、BLACKPINK・LISAらの楽曲を手がけてきた天才振付師のBAILEY(ベイリー)という女性陣。

さらにBIGHIT MUSICの練習生グループ・Trainee Aとして活動していたキャリアを持つ天才ラッパーのWOOCHAN(ウチャン)、YGエンターテインメント傘下のモデル事務所KPLUS出身のTARZZAN(ターザン)というこの布陣は、デビュー時点で既に抜群の知名度を誇っていた。

経歴も規格外ならデビュー後の成績も桁外れ。デビュー曲「FAMOUS」は、韓国音楽番組3冠を達成し、米・ビルボードの「グローバル200」チャートにいきなりランクイン。また11月にデジタルシングルとしてリリースされた1st EPの先行公開曲「ONE MORE TIME」も、BTSのJUNG KOOKがSNSで「めちゃくちゃ好み」とシェアしたことで爆発的な注目を浴び、MVが国内外でトレンド1位に輝くなど、早くもグローバルな注目を集めている。

「THE SEASONS」では、そんな活躍がフロックでないことを証明するかのような圧巻のステージを展開。オープニングではデビューシングルから「WICKED」と「FAMOUS」をバンドバージョンで立て続けに披露すると、BAILEYのダンスソロをはじめ表現力に満ちたパフォーマンスや客席との距離の近さを楽しむような笑顔で、瞬く間に観客の心を鷲深みにした。

■「YOUNGSEO(ヨンソ)の歌声」がグループの強み！5人の個性が際立つ、1st EP収録曲の圧巻のパフォーマンス

さらに計6曲の個性豊かなナンバーが収録された1st EP「ALLDAY PROJECT」から、ANNIEとWOOCHANが息の合ったラップで畳み掛ける「WHERE YOU AT」、メンバー全員が思わず立ち上がり体を揺らしたBAILEYとTARZZANの「HOT」、そしてスウィートなバラード「YOU AND I」をライブで初パフォーマンス。

メンバー全員が声を揃えて"グループの強み"として挙げるほどの美声を持つYOUNGSEOは、イギリスを代表する歌姫・Amy Winehouse(エイミー・ワインハウス)の「You Know I'm No Good」を歌唱。そのソウルフルな歌声には、「官能的で退廃的な難しい楽曲だが、素晴らしかった」と10CMも舌を巻いた。

BAILEYとTARZZANの見応えたっぷりな即興ダンスバトルまで飛び出した今回のステージング。それを目の当たりにした10CMも、「BLACK EYED PEAS(ブラック・アイド・ピーズ)に惚れ込んだ時の輝きをもたらしてくれた真のグループ」と最後まで手放しで絶賛していたほど。

番組のラストに披露された「LOOK AT ME」まで、歌、ラップ、ダンス、楽曲とすべてにハイレベルな魅力をアピールした今回。ALLDAY PROJECTの"入門編"として最適のラインナップであり、まさに"神回"ともいえる充実のショーケースだった。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

THE SEASONS〜10CMのスダムスダム

第14回(ALLDAY PROJECT出演回)

放送日時：2026年2月10日(火)0:30〜、2月15日(日)1:20〜

チャンネル：KBS World(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ