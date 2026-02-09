【USJ】CUTIE STREET、FRUITS ZIPPERが「ユニ春」に降臨！トレンド最前線の2組がパークで熱唱
【女子旅プレス＝2026/02/09】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催された「ユニ春！ライブ 2026」に、KAWAII LAB.よりCUTIE STREET（2月7日）、FRUITS ZIPPER（2月8日）が出演。各グループのヒット曲を、パークの仲間たちとの特別演出で披露し、至近距離でのパフォーマンスで会場を熱狂させた。
2月7日に登場したCUTIE STREETは、青空の下で最新曲「ゆめみるプリマドンナ」をはじめ、「かわいいだけじゃだめですか」や「ぷりきゅきゅ」などの人気ナンバーをスペシャルなセットリストで披露。
メンバーの増田彩乃は「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでのライブに出るのが、本当に夢でした！今日みんなに会えて本当に嬉しいです」と心境を語った。 MCでは桜庭遥花が、夕暮れ時の「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」で大阪LOVER 〜special edition for USJ〜を聴き、「きれいすぎて4人で泣いちゃった」という“エモい”エピソードも披露。
さらにライブ後にパークを満喫したメンバーは、「ハローキティのリボンコレクション」にてグリーティングや記念撮影を楽しみ、「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」に挑戦。
乗車後にはメンバー全員で「DKワイルドドック〜アボカド＆チーズソース〜」を実食。メンバー同士でアトラクションの余韻に浸りながら、川本笑瑠は「もう一回乗りたいってずっと思っていたから、本当に乗れて嬉しかった！ワイルドな大冒険で、超楽しかった！」、桜庭は「めちゃめちゃ楽しかった！もう一回乗りたい！」と興奮交じりにコメントしていた。
2月8日はFRUITS ZIPPERが出演。新曲「君と目があったとき」をはじめ、ヒット曲「わたしの一番かわいいところ」や「ふるっぱーりー！」などのスペシャルセットリストを披露。エルモやクッキーモンスター、スヌーピーなどパークの仲間たちとのスペシャル・パフォーマンスで、会場中が一体となるパフォーマンスを披露した。
トークでは関西出身の鎮西寿々歌が「学生の頃は年パスで毎月絶対来てた！色んな思い出が詰まったユニバーサル・スタジオ・ジャパンでこうしてライブができてめっちゃ嬉しいです」と青春時代の思い出とともに喜びのコメント。真中まなは「ハリドリのバックドロップ（『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜』）で邪気や余計な念がブワァーッて（吹き飛ぶ）！」と話すなど、メンバーそれぞれ体験したいアトラクションについての軽快なトークで会場の笑いを誘った。
ライブ後は「ミニオン・ハチャメチャ・ミッション 〜大悪党への道〜」を体験し、イーブル・イーツで「大悪党のためのドーナツ・バーガー 〜BBQ ポーク&ベーコン〜」、ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッターのバタービールを味わうなど、笑顔が絶えない特別な時間を過ごした。
春の学生応援施策「ユニ春」（〜4月5日（日））の一環で開催する、豪華アーティストによるスペシャルライブ「ユニ春！ライブ 2026」。今後は、THE RAMPAGE【2月14日（土）】、マルシィ【2月15日（日）】が出演予定だ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
